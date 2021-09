Monde: des palestiniens qui tentaient une infiltration depuis la Gaza arrêtés

L’armée israélienne a déclaré dans un communiqué que les prévenus avaient tenté, dans la matinée, de s’infiltrer à travers la barrière frontalière au nord de la Bande de Gaza. L’armée israélienne a annoncé, ce samedi, l’arrestation de 3 Palestiniens, pour avoir prétendument tenté de s’infiltrer depuis la Bande de Gaza à travers la barrière frontalière.

L’armée a déclaré, dans un communiqué, que ses soldats avaient arrêté les trois Palestiniens, au matin de ce samedi, alors qu’ils tentaient de franchir la barrière frontalière dans le nord de la Bande de Gaza.

Et d’ajouter que “les outils pour couper la clôture, en plus de couteaux, ont été trouvés en leur possession, et ils ont été emmenés pour interrogatoire”.

À de fréquents intervalles, Israël annonce que ses forces ont arrêté des Palestiniens, durant des tentatives d’infiltration depuis Gaza.

Les forces israéliennes interdisent aux Palestiniens de la Bande de Gaza d’entrer dans la zone adjacente à la ligne frontalière, sur une distance de 300 mètres, appelée “zone tampon“, arrêtant ou ouvrant le feu sur toute personne qui s’y trouve.

Plus de deux millions de Palestiniens vivent dans la Bande de Gaza, dans des conditions de vie très précaires, en raison du blocus israélien imposé sur la Bande depuis 2006. Cet état de siège s’est encore intensifié depuis l’agression israélienne de mai dernier.

