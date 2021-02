Monde: Emma Coronel femme de l’ex-roi de la drogue arrêtée aux USA

L’épouse du chef de file mexicain de la drogue, Joaquin «El Chapo» Guzman, a été arrêtée aux États-Unis et accusée d’avoir aidé son mari à gérer son cartel de plusieurs milliards de dollars et à préparer son audacieuse évasion d’une prison mexicaine en 2015.

Emma Coronel Aispuro, une ancienne reine de beauté de 31 ans, a été arrêtée lundi à l’aéroport international de Dulles en Virginie et devrait comparaître devant le tribunal fédéral de Washington, par vidéo, mardi après-midi. Elle a la double nationalité des États-Unis et du Mexique.

Son arrestation est la dernière tournure de la saga multinationale sanglante impliquant Guzman, le chef de longue date du cartel de la drogue de Sinaloa. Guzman, dont les deux dramatiques évasions de prison au Mexique ont nourri la légende selon laquelle lui et sa famille étaient presque intouchables, a été extradé vers les États-Unis en 2017 et purge une peine de prison à vie.

Et maintenant, sa femme, avec qui il a deux jeunes filles, a été accusée de l’avoir aidé à diriger son empire criminel. Dans une plainte pénale à un seul chef, Coronel a été accusée de complot en vue de distribuer de la cocaïne, de la méthamphétamine, de l’héroïne et de la marijuana aux États-Unis.Le ministère de la Justice l’a également accusée d’avoir aidé son mari à s’échapper d’une prison mexicaine en 2015 et de participer à la planification d’une deuxième évasion de prison avant que Guzman ne soit extradé vers les États-Unis.

Coronel a été transférée au centre de détention d’Alexandria en Virginie tard lundi soir et devrait comparaître par vidéoconférence pour sa comparution initiale au tribunal mardi. Son avocat Jeffrey Lichtman a refusé de commenter lundi soir.

En tant que baron de la drogue le plus puissant du Mexique, Guzman dirigeait un cartel responsable de la contrebande de montagnes de cocaïne et d’autres drogues aux États-Unis au cours de son règne de 25 ans, ont déclaré les procureurs dans des documents judiciaires récents. Ils ont également déclaré que son «armée de sicarios», ou «tueurs à gages», avait reçu l’ordre d’enlever, de torturer et de tuer quiconque se mettrait sur son chemin.

Ses évasions de prison sont devenues légendaires et ont soulevé de sérieuses questions quant à savoir si le système judiciaire mexicain était capable de le tenir responsable. Dans un cas, il s’est échappé par une entrée sous la douche dans sa cellule dans un tunnel éclairé d’un kilomètre de long (1,6 kilomètre de long) avec une moto sur rails. La planification de l’évasion a été longue, selon les procureurs, sa femme jouant un rôle clé.



Des documents judiciaires accusent Coronel d’avoir travaillé avec les fils de Guzman et un témoin, qui coopère maintenant avec le gouvernement américain, pour organiser la construction du tunnel souterrain que Guzman a utilisé pour s’échapper de la prison de l’Altiplano afin d’empêcher son extradition vers les États-Unis. un lopin de terre près de la prison, des armes à feu et un camion blindé et lui faisant passer en contrebande une montre GPS pour qu’ils puissent «localiser exactement où il se trouve afin de construire le tunnel avec un point d’entrée accessible pour lui», indiquent les documents judiciaires.

Coronel, qui était une reine de beauté à l’adolescence, assistait régulièrement au procès de Guzman, même lorsque des témoignages l’impliquaient dans ses évasions de prison. Les deux, séparés par l’âge de plus de 30 ans, sont ensemble depuis au moins 2007 et leurs filles jumelles sont nées en 2011.

Son père, Ines Coronel Barreras, a été arrêté en 2013 avec l’un de ses fils et plusieurs autres hommes dans un entrepôt avec des centaines de kilos de marijuana de l’autre côté de la frontière de Douglas, en Arizona. Des mois plus tôt, le Trésor américain avait annoncé des sanctions financières contre son père pour son prétendu trafic de drogue.

Après que Guzman ait été de nouveau arrêtée après son évasion, Coronel a fait pression sur le gouvernement mexicain pour qu’il améliore les conditions de détention de son mari. Et après avoir été condamné en 2019, elle a décidé de lancer une ligne de vêtements à son nom.

Mike Vigil, ancien chef des opérations internationales de la Drug Enforcement Administration, a déclaré que Coronel «est impliquée dans le trafic de drogue depuis qu’elle est toute petite. Elle connaît les rouages ​​du cartel de Sinaloa.

