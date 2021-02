Monde: exode des jeunes Ivoirienne vers les pays arabes à la recherche de ”JOB”

Dans une afrique dans laquelle, plusieurs personnes en particulier les femmes se tournent vers les pays arabes pour y exercer des boulots de servantes, il est nécessaire de statuer sur les dangers qu’un tel exode pourrait avoir pour ses femmes.

Voici le résumé de témoignage de femmes qui sont exploitées au Liban:

《Les femmes font partie des milliers de travailleurs domestiques migrants bloqués qui ont été expulsés du domicile de leurs employeurs au milieu de la crise économique au Liban et qui ont supplié leurs gouvernements de les rapatrier.

Les femmes ont été victimes du système abusif de «Kafala» (parrainage) qui permet des conditions analogues à l’esclavage. Beaucoup se sont vu refuser la nourriture et les soins de santé, se sont vu refuser leur salaire et leurs passeports confisqués, forcés de travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et ont subi des abus physiques et sexuels.》

Par ce succinct résumé, j’espère que vous prendrez garde et saurez dissuader toutes les personnes en quête d’eldorado autre que leur propre pays.

Operanews

Comments

comments