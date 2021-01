Monde: la France au cœur d’une affaire de racisme dénonce un ensemble d’ONG

Human Rights Watch et Amnesty International se sont associés à plusieurs autres organisations pour dénoncer ce qu’elles appellent l’utilisation du profilage racial dans les contrôles d’identité, ciblant les Noirs et les personnes d’origine arabe.

Six organisations non gouvernementales ont lancé un recours collectif contre le gouvernement français, pour discrimination systémique présumée par des policiers effectuant des contrôles d’identité, rapporte TRT World. Selon Human Rights Watch et Amnesty International, les agents de sécurité sont plus enclins à procéder au contrôle d’identité, selon que la personne est noire ou arabe.

Les organisations, qui comprennent également l’Open Society Justice Initiative et trois groupes de base français, prévoient de préciser l’initiative juridique lors d’une conférence de presse à Paris. La question du profilage racial par la police française est débattue depuis des années dans ce pays, mais aucune amélioration n’y est apportée.

La plupart des contrôles d’identité effectués par la police est sur des jeunes qui sont souvent noirs ou d’origine arabe, et vivent dans des logements précaires. Les ONG réclament que le Premier ministre, Jean Castex, et les ministres français de l’Intérieur et de la Justice prennent des mesures concrètes et de profondes réformes de l’application de la loi pour garantir que le profilage racial ne détermine pas qui est arrêté par la police.

