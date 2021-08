Monde : la mère d’Emmanuel Macron fait des confidences sur la relation de son fils

Gaël Tchakaloff pour la sortie en librairie de son livre ” Tant qu’on est tous les deux ” le 25 Août a pu s’entretenir avec la mère d’Emmanuel Macron , et ainsi recueillir ses confidences sur la relation avec Brigitte Macron.

Dans son livre à paraître le 25 Août et dont ” Le point ” a publié quelques extraits hier, “Tant qu’on n’est tous les deux”, Gaël Tchakloff relate la complexité de la relation entre la bru et la belle mère du président français.

Quand l’écrivaine rencontre la mère du président, au cours de l’écriture du livre, elle lui révèle son affection pour Brigitte Macron, au point de la considérer plutôt comme “une amie” et “pas une belle-fille”

Loin des rumeurs de mésententes et de rancœurs, Françoise Noguès décrit Brigitte Macron comme une “amie comme je n’en ai pas d’autres, on a les mêmes affinités, les mêmes priorités, on se dit tout” elle admet aussi avoir mis en garde “Manu” au début de leur relation quand à la différence d’âge et qu’il n’était pas grave et pas essentiel qu’il n’ait pas d’enfants car les enfants ne sont pas sa priorité.

InesAurore

Comments

comments