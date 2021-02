Monde: la prison la plus célèbre, la vie à Guantanamo

Avant le 11 septembre, la représentation de Guantánamo Bay la plus connue à l’écran était celle du film de 1992 intitulé A Few Good Men. Adapté par Aaron Sorkin de sa propre pièce de théâtre du même nom, ce drame juridique oppose Tom Cruise, Demi Moore et Kevin Bacon, avocats militaires, dans le cadre d’une affaire concernant la cour martiale de deux marines américains accusés du meurtre d’un collègue de la base navale.

Il est célèbre pour le contre-interrogatoire du colonel Jessup, commandant de la base de Jack Nicholson, par le lieutenant Kaffee de Cruise. Kafee veut que Jessup admette qu’il a influencé le meurtre du Marine Santiago et qu’il a orchestré le camouflage qui a suivi.

“Jessup répond : “Vous ne pouvez pas supporter la vérité !” et se lance dans un discours sur les maux nécessaires que l’armée est censée combattre pour protéger la nation.

“Mon fils, nous vivons dans un monde qui a des murs, et ces murs doivent être gardés par des hommes armés. Qui va le faire ? Toi ?” Jessup crache de la barre des témoins. “Je n’ai ni le temps ni l’envie de m’expliquer à un homme qui se lève et dort sous la couverture même de la liberté que je lui procure, et qui ensuite remet en question la manière dont je la procure ! Je préférerais que vous disiez simplement “merci” et que vous continuiez votre chemin”.

Il s’est avéré que Guantanamo Bay a servi de contexte à Jessup pour délivrer cet acte final de pontification. Depuis que le président George W Bush a établi la base en tant que centre de détention en 2002, pour y loger les terroristes islamiques accusés d’avoir été impliqués dans les attaques du 11 septembre contre les États-Unis, le site surnommé “Gitmo” est au centre d’un débat acharné sur les pouvoirs de l’armée américaine et la conviction que la fin justifie les moyens.

Trier les preuves à l’écran

C’est une discussion qui s’est longtemps étendue au cinéma et à la télévision également. En 2005, la chaîne câblée américaine PBS a diffusé l’un des premiers documentaires sur les coulisses de Guantánamo Bay, The Torture Question, qui faisait partie de son volet Frontline.

Il examinait les efforts de l’administration Bush pour créer un cadre juridique pour les techniques d’interrogation améliorées utilisées sur les détenus de Guantanamo, ainsi que les bases américaines en Afghanistan et la prison d’Abu Ghraib en Irak.

De même, Gitmo – The New Rules of War (2006), Taxi to the Dark Side (2007), Explorer : Inside Guantánamo (2009) et The Guantánamo Trap (2011) offrent tous des témoignages d’anciens détenus, de responsables militaires, de dénonciateurs, d’avocats et d’autres personnes pour brosser un tableau de la manière dont les méthodes controversées sont entrées en jeu contre les 780 hommes, principalement d’origine moyen-orientale, sud-asiatique et nord-africaine, qui ont été emprisonnés par le gouvernement américain au cours des 18 dernières années dans cette prison.

Les documentaires sont certainement plus nombreux que les récits sur le sujet, mais le réalisateur britannique Michael Winterbottom a marié les deux types de récits pour son docudrame The Road to Guantánamo (2006).

Le cinéaste a offert aux “Trois de Tipton” une plateforme pour raconter les événements qui ont conduit à leur capture en Afghanistan en 2001, puis à leur incarcération pendant deux ans sur la base, tout en employant des acteurs, dont Riz Ahmed dans son premier rôle de film, pour dramatiser leur épreuve.

Le film de Winterbottom est une rareté dans la mesure où il n’offre que les perspectives de Ruhal Ahmed, Asif Iqbal et Shafiq Rasul, plutôt que celles de leurs ravisseurs ou de leurs sauveurs légaux. Cependant, deux autres longs métrages clés sur Guantánamo, Camp X-Ray (2014) et The Report (2019), sont beaucoup plus axés sur le point de vue des Blancs américains.

L’ancien film indépendant propose une histoire fictive centrée sur une femme soldat stationnée à la base, jouée par Kristen Stewart, qui devient lentement désillusionnée par son commandement après avoir été témoin du traitement inhumain des détenus et s’être liée d’amitié avec l’un d’entre eux en particulier : Ali Amir (Peyman Moaadi), un musulman d’origine allemande qui est enlevé chez lui à Brême au début du film. Ali est considéré comme une sorte de “noble sauvage” ; son amour pour Harry Potter et son attitude progressiste envers les femmes le distinguent de ses frères captifs et non civilisés, qui, en comparaison, sont animés d’une rage misogyne et d’une intolérance.

