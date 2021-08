Monde: l’aéronef Airbus Casa C295 du Mali bloqué en Espagne, voici les raisons

Selon les explications du directeur général de la Direction de l’Information et des Relations Publiques de l’Armée (DIRPA), colonel Souleymane Dembélé, la livraison d’un avion de transport aux FAMa a été bloquée à cause du refus d’un pays constructeur de Airbus de donner son accord pour l’exportation de sa licence. Dans une interview, l’ambassadeur des USA au Mali a tout craché.

Selon l’ambassadeur américain, Dennis Hankins, le blocage de la livraison de l’avion Casa C295 est lié au fait que le Mali fait actuellement l’objet de deux sanctions américaines bloquant un certain type d’assistance en matière de sécurité.

Dans cette interview, l’ambassadeur américain au Mali a clarifié que “les États-Unis d’Amérique s’opposent à la livraison au Mali d’un avion de type CASA » le 13 août 2021, pour non-respect des droits de l’homme et le doute qui plane sur le respect des délais de la transition. Dennis Hankins a livré les raisons qui ont poussé son pays à refuser d’accorder au Mali la licence d’exportation. Il a évoqué, entre autres, le respect des droits de l’Homme et l’organisation des élections dans six mois, tel que promis par les autorités de la transition.

Notons que les dates fixées par les militaires sont imparties au regard des tâches à réaliser. Les USA conditionnent la livraison de cet avion au respect des textes du pays afin que la pleine coopération entre les deux pays soit rétablie. Les USA sont l’un des pays qui ne soutiennent pas les coups d’État et qui ne collaborent pas avec les dirigeants illégitimes.

Le chef de la diplomatie malienne a fait un déplacement aux USA afin de décanter la situation. Après cette sortie de l’Ambassadeur, les autorités maliennes sont tenues de donner leur position sur les dates des élections et la libération des anciennes autorités de la transition, Bah N’D’aw et Moctar Ouane, pour relancer la coopération avec Washington. Leur mise en résidence surveillée est une violation de leurs droits.

Pour rappel, l’Airbus Casa C295 est un avion militaire de transport tactique, fabriqué par Airbus Defense & Space. Celui-ci devrait servir à renforcer les capacités de déploiement de l’armée malienne, notamment dans le nord du pays où sévissent plusieurs groupes armés depuis 2012.

Kevin KADOASSO

