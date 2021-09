Monde: L’ambassadeur de France rappelé à Paris retournera à Washington la semaine prochaine

La France a décidé de renvoyer son ambassadeur aux Etats-Unis après l’avoir rappelé récemment contre l’accord AUKUS entre les Etats-Unis, l’Australie et la Grande Bretagne qui a fait perdre à Paris, un contrat de 100 milliards.

Selon un rapport de RT, Biden a téléphoné mercredi à Macron pour discuter de l’annonce la semaine dernière d’un nouveau pacte de sécurité entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, qui a entraîné la perte par la France d’un contrat de construction navale de plusieurs milliards de dollars, entre autres ; et « a convenu que la situation aurait profité de consultations ouvertes entre alliés sur des questions d’intérêt stratégique pour la France et nos partenaires européens », selon un communiqué conjoint publié par la Maison Blanche et l’Élysée .

Biden « a fait part de son engagement continu » à de telles consultations, selon le même communiqué. Les deux présidents se rencontreront fin octobre en Europe, « afin de parvenir à une compréhension commune et de maintenir l’élan dans ce processus ». L’ambassadeur de France rappelé à Paris pour des consultations vendredi retournera à Washington « la semaine prochaine » sur décision de Macron, selon le communiqué, où il « entamera un travail intensif » avec des responsables américains.

Selon le communiqué conjoint, Biden « réaffirme l’importance stratégique de l’engagement français et européen dans la région indo-pacifique » et « reconnaît également l’importance d’une défense européenne plus forte et plus capable, qui contribue positivement à la sécurité transatlantique et mondiale et est complémentaire à l’OTAN.

