Monde: le footballeur et sa famille ont quitté leur nouvelle maison de 6 millions de Livres sterling

Cristiano Ronaldo et sa famille ont quitté leur nouvelle maison à Manchester en raison des troubles causés par les bêlements des moutons. Embêté par le bruit des moutons et pour sa sécurité, Cristiano Ronaldo a dû quitter son manoir de 6 millions de Livres sterling pour s’installer dans une autre maison d’une valeur de 3 millions de Livres sterling. En effet, la famille a eu du mal à dormir à cause du bruit provenant de la basse-cour. Des rapports de The Mirror affirment également que le footballeur de 36 ans est également préoccupé par les problèmes de sécurité car la maison avait un sentier public à travers le terrain et la route.

La maison de 6 millions de livres sterling a maintenant été libérée et la famille a été transférée dans une autre propriété à Chesire d’une valeur de 3 millions de livres sterling.

La nouvelle maison serait toujours aussi chic, car elle dispose d’une salle de cinéma, d’une piscine et d’un garage pour quatre voitures. Côté sécurité, la maison est équipée de caméras de vidéosurveillance, de portails électriques et est surveillée par des gardiens 24h/24 et 7j/7.

Une source a révélé : “Après que des moutons l’ont réveillé avec leurs cris, Cristiano Ronaldo dont on connaît l’hygiène de vie presque parfaite et son amour pour les siestes, a déménagé avec sa famille. Étant un professionnel qui accorde plus de privilège au repos et à la récupération après les matches, il ne pouvait pas supporter encore longtemps cette situation. Or sa maison était à proximité des moutons, ce qui l’empêchait de jouir convenablement de son temps de repos. Pour avoir la tranquillité qu’il désire, il a donc décidé de déménager avec sa famille. “

