Monde: Poutine fait l’éloge de l’ancien président américain Donald Trump

Alors que se prépare la rencontre entre Vladimir Poutine et Joe Biden, le président de la Russie a fait des commentaires sur comment il voit son homologue américain.

Dans un entretien avec NBC News, Poutine a fait l’éloge de l’ancien président américain Donald Trump, indiquant qu’il était « un individu extraordinaire, talentueux, sinon il ne serait pas devenu président des États-Unis ». Ne s’arrêtant pas là, le locataire du Kremlin a également fait des commentaires sur son homologue Joe Biden sans être dure comme ce dernier lors d’un entretien plus tôt cette année.

Sur Biden, Poutine s’est montré plus prudent et a fait peu d’éloges, affirmant qu’il était « radicalement différent de Trump parce que le président Biden est un homme politique de carrière. Il a passé pratiquement toute sa vie adulte en politique ». « C’est un type de personne différent, et j’espère sincèrement qu’il y a certes des avantages, des inconvénients, mais qu’il n’y aura pas de mouvements impulsifs de la part du président américain en exercice », a-t-il déclaré.

En revanche, le langage de Biden pour Poutine a déclenché un tollé diplomatique au début de sa présidence, après qu’il a déclaré que Poutine était un tueur, ce à quoi Poutine a répondu plus tard « Il en faut un pour en connaître un ». Cependant, interrogé sur l’accusation de « tueur » dans son interview sur NBC, Poutine a déclaré que de telles remarques étaient souvent faites à son sujet.

Le 16 juin, Poutine doit rencontrer Biden à Genève pour un sommet, où les deux dirigeants devraient couvrir la stabilité nucléaire stratégique ainsi que la détérioration des relations entre les deux pays.

