Monde: rencontre prochaine à N’Djamena au Tchad du G5 Sahel

Après le sommet de Pau, le président Français Emmanuel Macron et ses partenaires du G5 Sahel se sont donnés rendez-vous les 15 et 16 février 2021 au Tchad, pour un nouveau sommet. A N’Djamena, ils feront l’état des lieux de leurs avancées et victoires sur le terrorisme.

Le président Français Emmanuel Macron, a annoncé la tenue prochaine, d’un sommet du G5 Sahel à N’Djamena, au Tchad, auquel il prendra part les 15 et 16 février 2021.

Ce sommet qui, certainement sera en visioconférence en raison de la situation sanitaire mondiale impactée par la covid-19, permettra à la France et ses alliés du G5 Sahel (Mauritanie, Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad) de faire “le bilan d’étape sur leurs avancées et victoires sur le terrorisme, particulièrement dans la zone des trois frontières (Mali, Burkina Faso et Niger, ndlr)”.

La France et ses alliés du G5 Sahel vont aussi “discuter du retour de l’État et des services publics dans les zones libérées du terrorisme”. Il s’agira ainsi pour l’Elysée, de faire des rajustements aux dispositifs de lutte contre les djihadistes.

L’Hexagone devrait en profiter pour revoir son dispositif Barkhane qui mobilise plus de 5000 militaires, de façon à réduire sa présence, estiment les spécialistes de la question. Ce sommet connaitra également la participation de la chancelière allemande, Angela Merkel.

