Monde: un employé réagit autrement aux avances de son employeur

Une fonctionnaire chinoise est devenue virale sur Internet après la diffusion d’une vidéo dans laquelle on la voit utiliser un balai en franges pour frapper son patron qui lui a envoyé des SMS obscènes.

Dans la vidéo, la femme identifiée par son nom de famille, Zhou, peut être vue en train de jeter des livres au visage de son patron Wang, et de le frapper avec le balai. Pendant qu’il est frappé, il cache son visage derrière ses doigts et tente de s’excuser en disant qu’il plaisantait lorsqu’il lui a envoyé les messages. Plus tard, elle a également pris plusieurs livres sur le bureau de Wang et les a jetés à sa tête, rapporte South China Morning Post.

Dans la vidéo, on la voit également passer des appels téléphoniques, affirmant que l’homme avait envoyé des textes de harcèlement à plusieurs femmes du bureau.

La vidéo est devenue virale, et beaucoup ont salué la femme comme une héroïne pour avoir tenu tête à son supérieur et s’être battue pour se protéger et protéger ses collègues.

Afrikmag

Comments

comments