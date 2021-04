Monde: une résistance à l’abstention chez les partisans du RN ”Rassemblement national”

Selon les chiffres des instituts Ipsos et Ifop, le Rassemblement national est devenu le premier parti de la génération des 25-34 ans en passant de 23% en 2017 à 29% à un an des présidentielles de 2022. Marine Le Pen est donc la candidate favorite des jeunes trentenaires.

Mais chez les “primo votants”, les 18-24 ans, Emmanuel Macron emporte 29 % des intentions de vote, quand Marine Le Pen n’atteint que 20 %, rapporte la chaîne Public Sénat.

Une progression pour le RN, en termes de conviction et de choix du parti – jugé le plus stable et le plus présent du paysage politique français par les jeunes – mais pas dans les intentions de vote. En effet, bien que caressés dans le sens du poil lors des campagnes présidentielles, les jeunes sont les plus abstentionnistes.

On observe cependant, une résistance à l’abstention chez les jeunes partisans du RN qui malgré le semblant d’engouement, restent peu nombreux.

