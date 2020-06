Mort de Georges Floyd: les propriétaires de boutiques décidés à protéger leurs commerces et leur quartier contre les manifestants violents

Des manifestants en colère demandent justice pour Georges Floyd mort asphyxié par un policier blanc à Minneapolis. Suite à cet évèment tragique, ils pillent et cassent les magasins, les véhicules, les commissariats sur leur chemin. Face à ces violences, le Président Donald Trump menace de déployer l’armée : “Si une ville ou un État refuse de faire le nécessaire pour défendre la vie et les biens de leurs habitants, alors je déploierai l’armée américaine et je résoudrai le problème à leur place”.

Après la sortie de Trump, les propriétaires de boutiques blancs ont décidés de prendre des armes lourdes pour protéger leurs commerces et protéger leur quartier contre les manifestants violents.

AbidjanTV

Comments

comments