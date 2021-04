«Nous nous considérons comme une seule personne et ne pourrons jamais être séparées» sœurs jumelles

Des fausses sœurs siamoises! Anna et Lucy DeCinque, deux jumelles mais les plus identiques au monde, vivent aux Etats-Unis. les deux sœurs partagent tout et font absolument tout ensemble, et comptent même mourir ensemble.

Physiquement, les deux jumelles se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Elles ont une relation ultra-fusionnelle, un vrai amour inconditionnel. De cette immense complicité qui existe entre les deux sœurs, est née la décision, selon Sudinfo, de s’habiller de la même manière, de se laver ensemble, d’aller aux toilettes ensemble et de peser leur nourriture afin de manger la même quantité.

Les deux sœurs sont inséparables. Elles sont collées 24h/24. Il n’y a jamais l’une sans l’autre. « Nous faisons tout ensemble. Nous ne sommes jamais séparées et nous ne pourrions pas fonctionner l’une sans l’autre. Nous éprouvons l’angoisse de la séparation et nous sommes liées », a expliqué Anna au NY Post. Et à Lucy de renchérir : « Nous nous considérons comme une seule personne et ne pourrons jamais être séparées ».

https://www.instagram.com/p/CNFXiu5BFQp/?utm_source=ig_embed

Cerise sur le gâteau, elles ont le même partenaire de vie. Nommé Ben Byrne, il est un électricien de 37 ans. « Le trio vit et dort ensemble, et les deux jeunes femmes veulent bientôt tomber enceintes de leur compagnon en même temps ».

Lucy a notifié que « Ben comprend notre lien et ne nous juge pas. C’est comme ça depuis le premier jour. Il n’y a jamais eu de jalousie. Les gens peuvent nous juger comme ils veulent, c’est comme ça que ça marche pour nous».

Influenceuses et youtubeuses, elles ont un fort caractère, donc vivent comme elles l’entendent sans faire de fixation sur ce que pense la société. Elles assument leur choix. Leur bonheur passe avant tout le reste.

Très proches depuis leur premier instant sur terre, elles tiennent à vieillir et mourir ensemble, a confié Lucy au Sun. Ce désir de vouloir mourir ensemble, seul Dieu a normalement le pouvoir de l’exaucer. Mais, aujourd’hui, avec l’évolution de la mentalité humaine, tout est possible.

