Pour Hulk Hogan, le Coronavirus est l’oeuvre de Dieu pour prouver à l’humanité qu’il est puissant

La légende de World Wrestling Entertainment (WWE), Hulk Hogan, a estimé que le coronavirus mortel est en fait l’oeuvre de Dieu pour prouver à l’humanité qu’il est puissant.

Hulk Hogan a, dans un long post Instagram, conseillé à tous de se recentrer sur Dieu et d’apprécier les choses qui comptent.

Il a ajouté que le Coronavirus est une leçon pour tous les humains pour leur dire de s’approcher de Dieu.

“Parole, pouvez-vous gérer la vérité mon frère; seul l’amour HH? En trois mois à peine, tout comme Il l’a fait avec les fléaux de l’Égypte, Dieu a enlevé tout ce que nous adorons. Dieu a dit: «vous voulez adorer les athlètes, je fermerai les stades. Vous voulez adorer des musiciens, je vais fermer les centres civiques. Vous voulez adorer des acteurs, je fermerai les théâtres. Vous voulez adorer l’argent, je vais fermer l’économie et effondrer le marché boursier. Vous ne voulez pas aller à l’église et m’adorer, je ferai où vous ne pouvez pas aller à l’église “

« Si mon peuple qui est appelé par mon nom s’humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses voies méchantes, alors j’entendrai du ciel et je pardonnerai son péché et je guérirai sa terre.

Peut-être que nous n’avons pas besoin d’un vaccin, Peut-être que nous devons prendre ce temps d’isolement des distractions du monde et avoir un réveil personnel où nous nous concentrons sur la SEULE chose au monde qui compte vraiment. Jésus.”

Lire sur afrikmag

Comments

comments