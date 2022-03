Pourparlers: la Turquie assure que la Russie et l’Ukraine sont «proches d’un accord»

La Turquie a assuré dimanche que la Russie et l’Ukraine avaient fait des progrès dans leurs négociations pour mettre un terme à l’invasion russe et étaient proches d’un accord.

«Bien sûr, ce n’est pas une chose facile que de parvenir à s’entendre pendant que la guerre continue, que des civils sont tués, mais nous voudrions dire que la dynamique progresse», a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu dans des commentaires diffusés en direct par l’agence officielle turque Anadolu depuis la province méridionale d’Antalya. «Nous voyons que les parties sont proches d’un accord», a-t-il ajouté.

«Un rôle de médiateur honnête et de facilitateur»

Mevlut Cavusoglu s’est rendu cette semaine en Russie et en Ukraine. La Turquie, membre de l’Otan, multiplie les efforts de médiation entre Moscou et Kiev et a refusé de s’aligner sur les sanctions occidentales visant la Russie.

Elle est parvenue à maintenir des contacts avec les deux pays et a accueilli la semaine dernière à Antalya les ministres des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov et ukrainien Dmytro Kouleba pour une première rencontre depuis le début du conflit le 24 février.

Selon Mevlut Cavusoglu, la Turquie est en contact avec les équipes de négociations des deux pays. Il s’est néanmoins refusé à divulguer les détails des pourparlers car «nous jouons un rôle de médiateur honnête et de facilitateur».

Des négociations sur six points

Dans un entretien au quotidien Hurriyet, le porte-parole de la présidence turque, Ibrahim Kalin, a indiqué que les deux parties négociaient sur six points: la neutralité de l’Ukraine, le désarmement et les garanties de sécurité, la soi-disant «dénazification», le retrait des obstacles à l’utilisation de la langue russe en Ukraine, le statut de la région séparatiste du Donbass et le statut de la Crimée annexée par la Russie en 2014.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réitéré les appels à la paix, réclamant à la Russie des pourparlers sérieux pour mettre fin à l’invasion. «Il est temps de nous réunir. Il est temps de discuter. Il est temps de restaurer l’intégrité territoriale et la justice pour l’Ukraine», a-t-il plaidé samedi dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

La Turquie s’est dite prête à accueillir une rencontre entre Volodymyr Zelensky et le président russe Vladimir Poutine. «Nous travaillons nuit et jour pour la paix», a dit Mevlut Cavusoglu dimanche.

