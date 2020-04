Présidentielle aux USA: Barack Obama sort de sa réserve et fait une importante annonce

Barack Obama est sorti de sa réserve mardi, via un message vidéo. Sans surprise, l’ex-président américain y affiche son enthousiasme pour la candidature de Joe Biden à la présidentielle de novembre prochain.

Il aura attendu que son ancien vice-président soit seul en course pour lui apporter officiellement son soutien. L’ancien président américain a officiellement affirmé son soutien à Joe Biden. Mais il a surtout appelé à effectuer de profondes réformes sociales aux Etats-Unis et rendu un hommage appuyé à Bernie Sanders, un autre candidat du parti qui laché prise.

Face à Donald Trump, le parti démocrate avance vers l’unité. Car Joe Biden devient officiellement le candidat démocrate qui affrontera Donald Trump en novembre prochain.

« Le choisir comme vice-président a été l’une de mes meilleures décisions et il est devenu un ami proche. Je pense que Joe a toutes les qualités dont on a besoin actuellement à la Maison Blanche », assure Barack Obama.

« Joe était là quand nous avons dû reconstruire, après la crise, et sauver l’industrie automobile. Il était celui qui demandait ce que chaque mesure ferait pour les classes moyennes », poursuit Barack Obama, qui établit ainsi un parallèle entre la situation en 2008 et la crise d’aujourd’hui. « Joe a le caractère et l’expérience pour nous guider à travers une des périodes les plus sombres. », ajoute l’ex-locataire de la Maison Blanche.

Un message qui n’arrangera pas pour le moins le président Trump qui se bat déjà fort pour gérer un deuxième mandat.

