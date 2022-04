Russie: « il est impossible d’isoler sévèrement qui que ce soit dans le monde moderne » Vladimir Poutine

Alors que les pays occidentaux font tout pour isoler la Russie du fait de son opération en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a averti que les tentatives d’isolement de Moscou échoueraient.

A la suite des sanctions occidentales contre la Russie pour la guerre en Ukraine, le président Poutine a indiqué que son pays ne dépendra plus jamais de l’Occident après cela. « Les sanctions étaient totales, l’isolement était complet mais l’Union soviétique était toujours la première dans l’espace », a déclaré Poutine, selon la télévision d’Etat russe.

Il a fait cette déclaration alors qu’il s’était rendu au cosmodrome de Vostochny dans l’Extrême-Orient russe, pour les Soixante et un ans jour pour jour depuis que Youri Gagarine de l’Union soviétique est entré dans les livres d’histoire en devenant le premier homme dans l’espace. « Nous n’avons pas l’intention d’être isolés », a déclaré Poutine. « Il est impossible d’isoler sévèrement qui que ce soit dans le monde moderne – en particulier un pays aussi vaste que la Russie », a ajouté le patron du Kremlin.

Les succès spatiaux russes de la guerre froide tels que le vol de Gagarine et le lancement en 1957 de Spoutnik 1, le premier satellite artificiel depuis la Terre, ont une pertinence particulière pour la Russie : les deux événements ont choqué les États-Unis. Le lancement de Spoutnik 1 a incité les États-Unis à créer la NASA dans le but de rattraper Moscou.

Poutine affirme que « l’opération militaire spéciale » en Ukraine est nécessaire parce que les États-Unis utilisaient l’Ukraine pour menacer la Russie – y compris via l’alliance militaire de l’OTAN – et que Moscou devait défendre les russophones en Ukraine contre la persécution. « Ses objectifs sont absolument clairs et nobles », a déclaré Poutine. « Il est clair que nous n’avions pas le choix. C’était la bonne décision. »

