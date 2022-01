Russie: Moscou interdit d’entrée plusieurs responsables européens sur son territoire

La Russie a pris une résolution ce vendredi, pour interdire d’entrée sur son territoire, plusieurs responsables de l’Union Européenne.

Moscou a interdit d’entrée plusieurs responsables de l’Union européenne, a indiqué vendredi, la diplomatie russe dans un communiqué, en précisant agir ainsi en riposte à une politique «absurde de restrictions unilatérales» de Bruxelles.

Il s’agit notamment des représentants des forces de l’ordre, des organes législatifs et exécutifs de certains pays de l’UE qui sont «personnellement responsables de la propagation de la politique antirusse», précise le communiqué. La tension entre la Russie et l’Union Européenne est montée d’un cran ces derniers mois, notamment avec la crise à l’Est de l’Ukraine.

Le Pape François s’inquiète

La situation dans l’Est de l’Ukraine fait l’objet d’un bras de fer entre la Russie et les pays occidentaux depuis plus d’un mois. Moscou a massé des troupes à la frontière avec l’Ukraine et est accusé de vouloir envahir son voisin, ce que dément catégoriquement Moscou. Les récents pourparlers diplomatiques entre les Etats-Unis et la Russie sur la question ukrainienne se sont tous soldés par un échec.

Dimanche 23 janvier, le Pape François a exprimé ses profondes inquiétudes sur la sécurité en Europe, évoquant les tensions croissantes en Ukraine. Il a appelé au dialogue pour la paix et annoncé une journée de prière pour l’Ukraine.

