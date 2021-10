Russie: “Si le veto est détruit, l’ONU «se transformera en une simple plateforme de discussion»” Vladimir Poutine

Le président russe Vladimir Poutine s’est prononcé sur une éventuelle annulation du droit de veto au sein de l’Organisation des nations unies (ONU) et selon lui, ce serait une erreur fatale.

Evoquant les projets de réforme de l’ONU, le dirigeant russe Vladimir Poutine estime que si le veto est détruit, l’ONU mourra le même jour, et «se transformera en Ligue des Nations, en une simple plateforme de discussion, le Forum de Valdaï numéro 2». Poutine a fait ses commentaires jeudi, lors de son intervention dans le cadre de la 18e réunion annuelle du Club de discussion de Valdaï, à Sotchi en Russie.

Près de 300 participants russes et étrangers issus du monde académique, de la politique et des médias se retrouvent pour la 18e édition du Club Valdaï, afin d’aborder les grands problèmes du monde et le rôle de la Russie sur la scène internationale.

Sous le titre «Bouleversement mondial au XXIe siècle : l’individu, les valeurs et l’Etat», la 18e édition du Club international de discussion Valdaï a ouvert ses portes le 18 octobre. Pendant quatre jours, près de 300 participants russes et étrangers y ont discuté, en présentiel comme en visioconférence, de gouvernance et d’économie à l’échelle mondiale. Vladimir Poutine a pris part, de même que le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

