Russie: voici ce qu’il faut savoir au sujet de la guerre en Ukraine dans l’intégralité du discours de Vladimir Poutine

Citoyens de Russie, amis,

Je considère qu’il est nécessaire aujourd’hui de parler à nouveau des événements tragiques dans le Donbass et des aspects essentiels pour assurer la sécurité de la Russie.

Je commencerai par ce que j’ai dit dans mon discours du 21 février 2022. J’ai parlé de nos plus grandes préoccupations et inquiétudes, et des menaces fondamentales que les politiciens occidentaux irresponsables ont créées pour la Russie de manière constante, grossière et sans ménagement d’année en année. Je fais référence à l’expansion vers l’est de l’OTAN, qui rapproche de plus en plus ses infrastructures militaires de la frontière russe.

C’est un fait que, au cours des 30 dernières années, nous avons patiemment essayé de parvenir à un accord avec les principaux pays de l’OTAN concernant les principes d’une sécurité égale et indivisible en Europe. En réponse à nos propositions, nous nous sommes invariablement heurtés soit à des tromperies et des mensonges cyniques, soit à des tentatives de pression et de chantage, tandis que l’alliance de l’Atlantique Nord continuait à s’étendre en dépit de nos protestations et de nos préoccupations. Sa machine militaire est en marche et, comme je l’ai dit, elle s’approche de notre frontière.



Pourquoi cela se produit-il ? D’où vient cette manière insolente de parler du haut de leur exceptionnalisme, de leur infaillibilité et de leur toute-puissance ? Comment expliquer cette attitude méprisante et dédaigneuse à l’égard de nos intérêts et de nos demandes absolument légitimes ?

La réponse est simple. Tout est clair et évident. À la fin des années 1980, l’Union soviétique s’est affaiblie et s’est ensuite effondrée. Cette expérience devrait nous servir de bonne leçon, car elle nous a montré que la paralysie du pouvoir et de la volonté est le premier pas vers la déchéance et le néant complets. Nous n’avons perdu confiance qu’un court instant, mais cela a suffi à perturber l’équilibre des forces dans le monde.

En conséquence, les anciens traités et accords ne sont plus opérationnels. Les supplications et les appels ne servent à rien. Tout ce qui ne convient pas à l’État dominant, le pouvoir en place, est dénoncé comme archaïque, obsolète et inutile. Dans le même temps, tout ce qu’il considère comme utile est présenté comme la vérité ultime et imposé aux autres coûte que coûte, de manière abusive et par tous les moyens disponibles. Ceux qui refusent d’obtempérer sont soumis à des méthodes musclées.



Ce que je dis maintenant ne concerne pas seulement la Russie, et la Russie n’est pas le seul pays à s’en inquiéter. Cela concerne l’ensemble du système des relations internationales, et parfois même les alliés des États-Unis. L’effondrement de l’Union soviétique a conduit à une redécoupage du monde, et les normes de droit international qui se sont développées à cette époque – et les plus importantes d’entre elles, les normes fondamentales qui ont été adoptées après la Seconde Guerre mondiale et qui en ont largement formalisé l’issue – ont fait obstacle à ceux qui se sont déclarés vainqueurs de la guerre froide.

Bien sûr, la pratique, les relations internationales et les règles qui les régissent devaient tenir compte des changements survenus dans le monde et dans l’équilibre des forces. Mais cela aurait dû être fait de manière professionnelle, sans heurts, avec patience, et en tenant compte des intérêts de tous les États et de sa propre responsabilité. Au lieu de cela, nous avons assisté à un état d’euphorie créé par le sentiment de supériorité absolue, une sorte d’absolutisme moderne, associé à des normes culturelles médiocres et à l’arrogance de ceux qui ont formulé et fait passer des décisions qui ne convenaient qu’à eux-mêmes. La situation a pris une autre tournure.



Les exemples sont nombreux. Tout d’abord, une opération militaire sanglante a été menée contre Belgrade, sans l’aval du Conseil de sécurité de l’ONU, mais avec des avions de combat et des missiles utilisés au cœur de l’Europe. Le bombardement de villes paisibles et d’infrastructures vitales s’est poursuivi pendant plusieurs semaines. Je dois rappeler ces faits, car certains collègues occidentaux préfèrent les oublier, et lorsque nous avons évoqué l’événement, ils préfèrent éviter de parler du droit international, soulignant plutôt les circonstances qu’ils interprètent comme ils le jugent nécessaire.

Puis vint le tour de l’Irak, de la Libye et de la Syrie. L’utilisation illégale de la puissance militaire contre la Libye et la déformation de toutes les décisions du Conseil de sécurité des Nations unies sur la Libye ont ruiné l’État, créé un énorme foyer de terrorisme international, et poussé le pays vers une catastrophe humanitaire, dans le tourbillon d’une guerre civile, qui s’y poursuit depuis des années. La tragédie qui s’est créée pour des centaines de milliers, voire des millions de personnes, non seulement en Libye mais dans toute la région, a entraîné un exode à grande échelle du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord vers l’Europe.

Un sort similaire était également préparé pour la Syrie. Les opérations de combat menées par la coalition occidentale dans ce pays sans l’approbation du gouvernement syrien ni la sanction du Conseil de sécurité des Nations unies ne peuvent être définies que comme une agression et une intervention.



Mais l’exemple qui se distingue des événements ci-dessus est, bien sûr, l’invasion de l’Irak sans aucune base légale. Ils ont utilisé le prétexte d’informations prétendument fiables disponibles aux États-Unis sur la présence d’armes de destruction massive en Irak. Pour prouver cette allégation, le secrétaire d’État américain a brandi publiquement, à la vue du monde entier, une fiole contenant de la poudre blanche, assurant à la communauté internationale qu’il s’agissait d’un agent de guerre chimique créé en Irak. Il s’est avéré par la suite que tout cela n’était qu’un faux et une imposture, et que l’Irak ne possédait aucune arme chimique. Incroyable et choquant mais vrai. Nous avons été témoins de mensonges proférés au plus haut niveau de l’État et exprimés du haut de la tribune de l’ONU. En conséquence, nous constatons d’énormes pertes en vies humaines, des dommages, des destructions et une recrudescence colossale du terrorisme.

Dans l’ensemble, il apparaît que presque partout, dans de nombreuses régions du monde où les États-Unis ont instauré la loi et l’ordre, cela a créé des plaies sanglantes qui ne guérissent pas et la malédiction du terrorisme international et de l’extrémisme. Je n’ai mentionné que les exemples les plus flagrants, mais loin d’être les seuls, de mépris du droit international.



Cet éventail comprend les promesses de ne pas étendre l’OTAN vers l’est, même d’un pouce. Je le répète : ils nous ont trompés, ou, pour le dire simplement, ils se sont joués de nous. Bien sûr, on entend souvent dire que la politique est un sale métier. C’est possible, mais elle ne devrait pas être aussi sale qu’elle l’est maintenant, pas à ce point. Ce type de comportement d’escroc est contraire non seulement aux principes des relations internationales, mais aussi et surtout aux normes de moralité et d’éthique généralement acceptées. Où sont la justice et la vérité ici ? Que des mensonges et de l’hypocrisie partout.

Soit dit en passant, des politiciens, des politologues et des journalistes américains écrivent et disent qu’un véritable “empire du mensonge” a été créé à l’intérieur des États-Unis ces dernières années. Il est difficile de ne pas être d’accord avec cela – c’est vraiment le cas. Mais il ne faut pas être modeste à ce sujet : les États-Unis restent un grand pays et une puissance formatrice de systèmes. Tous leurs satellites non seulement leur disent humblement et docilement oui et répètent leurs paroles au moindre prétexte, mais ils imitent aussi leur comportement et acceptent avec enthousiasme les règles qui leur sont proposées. On peut donc affirmer avec raison et assurance que l’ensemble du soi-disant bloc occidental formé par les États-Unis à leur image constitue, dans son intégralité, le même “empire du mensonge”.

En ce qui concerne notre pays, après la désintégration de l’URSS, étant donné l’ouverture sans précédent de la nouvelle Russie moderne, sa volonté de travailler honnêtement avec les États-Unis et d’autres partenaires occidentaux, et son désarmement pratiquement unilatéral, ils ont immédiatement essayé de nous mettre la pression, de nous achever et de nous détruire complètement. C’est ainsi que les choses se sont passées dans les années 1990 et au début des années 2000, lorsque le soi-disant Occident collectif soutenait activement le séparatisme et les bandes de mercenaires dans le sud de la Russie. Quelles victimes, quelles pertes nous avons dû subir et quelles épreuves nous avons dû traverser à cette époque avant de briser le terrorisme international dans le Caucase ! Nous nous en souvenons et nous ne l’oublierons jamais.



À proprement parler, les tentatives de nous utiliser dans leurs propres intérêts n’ont jamais cessé jusqu’à tout récemment : ils ont cherché à détruire nos valeurs traditionnelles et à nous imposer leurs fausses valeurs qui nous éroderaient, nous, notre peuple, de l’intérieur, les attitudes qu’ils imposent agressivement à leurs pays, des attitudes qui mènent directement à la dégradation et à la dégénérescence, car elles sont contraires à la nature humaine. Cela ne se produira pas. Personne n’a jamais réussi à le faire, et ils ne réussiront pas non plus maintenant.

Malgré tout cela, en décembre 2021, nous avons fait une nouvelle tentative pour parvenir à un accord avec les États-Unis et leurs alliés sur les principes de la sécurité européenne et de la non-expansion de l’OTAN. Nos efforts ont été vains. Les États-Unis n’ont pas changé de position. Ils ne croient pas nécessaire de s’entendre avec la Russie sur une question qui est critique pour nous. Les États-Unis poursuivent leurs propres objectifs, tout en négligeant nos intérêts.

Bien entendu, cette situation soulève une question : quelle sera la prochaine étape, à quoi devons-nous nous attendre ? Si l’histoire est un guide, nous savons qu’en 1940 et au début de 1941, l’Union soviétique s’est donné beaucoup de mal pour empêcher la guerre ou du moins retarder son déclenchement. À cette fin, l’URSS a cherché à ne pas provoquer l’agresseur potentiel jusqu’à la toute fin en s’abstenant ou en reportant les préparatifs les plus urgents et les plus évidents qu’elle devait faire pour se défendre d’une attaque imminente. Lorsqu’elle a finalement agi, il était trop tard.



En conséquence, le pays n’était pas préparé à contrer l’invasion de l’Allemagne nazie, qui a attaqué notre patrie le 22 juin 1941, sans déclarer la guerre. Le pays a arrêté l’ennemi et l’a vaincu, mais à un coût énorme. La tentative d’apaiser l’agresseur avant la Grande Guerre Patriotique s’est avérée être une erreur qui a coûté cher à notre peuple. Dans les premiers mois qui ont suivi le déclenchement des hostilités, nous avons perdu de vastes territoires d’importance stratégique, ainsi que des millions de vies. Nous ne commettrons pas cette erreur une seconde fois. Nous n’avons pas le droit de le faire.

Ceux qui aspirent à la domination mondiale ont publiquement désigné la Russie comme leur ennemi. Ils l’ont fait en toute impunité. Ne vous méprenez pas, ils n’avaient aucune raison d’agir de la sorte. Il est vrai qu’ils disposent de capacités financières, scientifiques, technologiques et militaires considérables. Nous en sommes conscients et nous avons une vision objective des menaces économiques que nous avons entendues, tout comme de notre capacité à contrer ce chantage effronté et sans fin. Permettez-moi de répéter que nous ne nous faisons aucune illusion à cet égard et que nous sommes extrêmement réalistes dans nos évaluations.



En ce qui concerne les affaires militaires, même après la dissolution de l’URSS et la perte d’une partie considérable de ses capacités, la Russie d’aujourd’hui reste l’un des États nucléaires les plus puissants. De plus, elle dispose d’un avantage certain dans plusieurs armes de pointe. Dans ce contexte, il ne doit faire de doute pour personne que tout agresseur potentiel sera confronté à la défaite et à des conséquences inquiétantes s’il attaque directement notre pays.

En même temps, la technologie, y compris dans le secteur de la défense, évolue rapidement. Un jour, il y a un leader, et demain un autre, mais une présence militaire dans les territoires voisins de la Russie, si nous permettons qu’elle se poursuive, se maintiendra pendant des décennies, voire pour toujours, créant une menace toujours plus grande et totalement inacceptable pour la Russie.



Aujourd’hui encore, avec l’expansion de l’OTAN vers l’est, la situation de la Russie se dégrade et devient plus dangereuse d’année en année. De plus, ces derniers jours, les dirigeants de l’OTAN ont déclaré sans ambages qu’ils devaient accélérer et intensifier les efforts pour rapprocher l’infrastructure de l’Alliance des frontières de la Russie. En d’autres termes, ils ont durci leur position. Nous ne pouvons pas rester inactifs et observer passivement ces développements. Ce serait absolument irresponsable de notre part.

Toute nouvelle expansion de l’infrastructure de l’Alliance de l’Atlantique Nord ou les efforts continus pour prendre pied militairement sur le territoire ukrainien sont inacceptables pour nous. Bien entendu, la question ne porte pas sur l’OTAN elle-même. Elle sert simplement d’outil à la politique étrangère américaine. Le problème est que dans le territoire voisin de la Russie, qui, je dois le noter, est notre terre historique, une “anti-Russie” hostile prend forme. Entièrement contrôlée de l’extérieur, elle fait tout pour attirer les forces armées de l’OTAN et obtenir des armes de pointe.



Pour les Etats-Unis et leurs alliés, il s’agit d’une politique d’endiguement de la Russie, dont les dividendes géopolitiques sont évidents. Pour notre pays, c’est une question de vie ou de mort, une question d’avenir historique en tant que nation. Il ne s’agit pas d’une exagération, mais d’un fait. Il s’agit non seulement d’une menace très réelle pour nos intérêts, mais aussi pour l’existence même de notre État et pour sa souveraineté. C’est la ligne rouge dont nous avons parlé à de nombreuses reprises. Ils l’ont franchie.

Cela m’amène à la situation dans le Donbass. Nous pouvons constater que les forces qui ont organisé le coup d’État en Ukraine en 2014 ont pris le pouvoir, le conservent à l’aide de procédures électorales de pure forme et ont abandonné la voie d’un règlement pacifique du conflit. Pendant huit ans, huit années interminables, nous avons fait tout ce qui était possible pour régler la situation par des moyens politiques pacifiques. Tout a été vain.

Comme je l’ai dit dans mon allocution précédente, on ne peut pas regarder sans compassion ce qui se passe là-bas. Il est devenu impossible de le tolérer. Nous devions mettre fin à cette atrocité, à ce génocide de millions de personnes qui vivent là-bas et qui fondent leurs espoirs sur la Russie, sur nous tous. Ce sont leurs aspirations, les sentiments et la douleur de ces personnes qui ont été la principale motivation de notre décision de reconnaître l’indépendance des républiques populaires du Donbass.



Je voudrais également souligner les points suivants. Concentrés sur leurs propres objectifs, les principaux pays de l’OTAN soutiennent les nationalistes d’extrême droite et les néonazis en Ukraine, ceux qui ne pardonneront jamais aux habitants de Crimée et de Sébastopol d’avoir choisi librement de se réunir avec la Russie.

Ils essaieront sans aucun doute d’amener la guerre en Crimée comme ils l’ont fait dans le Donbass, de tuer des innocents comme l’ont fait les membres des unités punitives des nationalistes ukrainiens et les complices d’Hitler pendant la Grande Guerre patriotique. Ils ont également revendiqué ouvertement plusieurs autres régions russes.

Si l’on considère la séquence des événements et les rapports qui nous parviennent, l’épreuve de force entre la Russie et ces forces ne peut être évitée. C’est une question de temps. Elles se préparent et attendent le bon moment. De plus, ils sont allés jusqu’à aspirer à acquérir des armes nucléaires. Nous ne laisserons pas faire.

J’ai déjà dit que la Russie a accepté la nouvelle réalité géopolitique après la dissolution de l’URSS. Nous avons traité tous les nouveaux États post-soviétiques avec respect et nous continuerons à agir de la sorte. Nous respectons et respecterons leur souveraineté, comme le prouve l’aide que nous avons apportée au Kazakhstan lorsqu’il a été confronté à des événements tragiques et à un défi en termes de statut et d’intégrité de l’État. Toutefois, la Russie ne peut se sentir en sécurité, se développer et exister tout en faisant face à une menace permanente provenant du territoire de l’Ukraine actuelle.



Permettez-moi de vous rappeler qu’en 2000-2005, nous avons utilisé notre armée pour repousser les terroristes dans le Caucase et avons défendu l’intégrité de notre État. Nous avons préservé la Russie. En 2014, nous avons soutenu le peuple de Crimée et de Sébastopol. En 2015, nous avons utilisé nos forces armées pour créer un bouclier fiable qui a empêché les terroristes de Syrie de pénétrer en Russie. Il s’agissait de nous défendre. Nous n’avions pas d’autre choix.

Il en va de même aujourd’hui. Ils ne nous ont pas laissé d’autre option pour défendre la Russie et notre peuple, que celle que nous sommes obligés d’utiliser aujourd’hui. Dans ces circonstances, nous devons prendre des mesures audacieuses et immédiates. Les républiques populaires du Donbass ont demandé l’aide de la Russie.

Dans ce contexte, conformément au chapitre VII, article 51 de la Charte des Nations unies, avec l’autorisation du Conseil de la Fédération de Russie, et en exécution des traités d’amitié et d’assistance mutuelle avec la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lougansk, ratifiés par l’Assemblée fédérale le 22 février, j’ai pris la décision de mener une opération militaire spéciale.

Le but de cette opération est de protéger les populations qui, depuis huit ans, sont confrontées à l’humiliation et au génocide perpétrés par le régime de Kiev. À cette fin, nous chercherons à démilitariser et à dénazifier l’Ukraine, ainsi qu’à traduire en justice ceux qui ont perpétré de nombreux crimes sanglants contre des civils, y compris contre des citoyens de la Fédération de Russie.



Nous n’avons pas l’intention d’occuper le territoire ukrainien. Nous n’avons pas l’intention d’imposer quoi que ce soit à qui que ce soit par la force. Dans le même temps, nous entendons un nombre croissant de déclarations venant de l’Ouest selon lesquelles il n’est plus nécessaire de respecter les documents énonçant les résultats de la Seconde Guerre mondiale, tels qu’ils ont été signés par le régime totalitaire soviétique. Comment pouvons-nous répondre à cela ?

Les résultats de la Seconde Guerre mondiale et les sacrifices que notre peuple a dû consentir pour vaincre le nazisme sont sacrés. Cela ne contredit pas les hautes valeurs des droits de l’homme et des libertés dans la réalité qui a émergé au cours des décennies d’après-guerre. Cela ne signifie pas que les nations ne peuvent pas jouir du droit à l’autodétermination, qui est inscrit dans l’article 1 de la Charte des Nations unies.

Permettez-moi de vous rappeler que l’on n’a pas demandé aux personnes vivant dans les territoires qui font partie de l’Ukraine d’aujourd’hui comment elles voulaient construire leur vie lors de la création de l’URSS ou après la Seconde Guerre mondiale. La liberté guide notre politique, la liberté de choisir indépendamment notre avenir et celui de nos enfants. Nous pensons que tous les peuples vivant dans l’Ukraine d’aujourd’hui, tous ceux qui le souhaitent, doivent pouvoir jouir de ce droit de faire un choix libre.

Dans ce contexte, je voudrais m’adresser aux citoyens ukrainiens. En 2014, la Russie a été obligée de protéger les habitants de Crimée et de Sébastopol contre ceux que vous appelez vous-même les “nats” [erreur de retranscription ? – NdT]. Les habitants de Crimée et de Sébastopol ont fait leur choix en faveur de leur patrie historique, la Russie, et nous avons soutenu leur choix. Comme je l’ai dit, nous ne pouvions pas agir autrement.

Les événements actuels n’ont rien à voir avec une volonté de porter atteinte aux intérêts de l’Ukraine et du peuple ukrainien. Ils sont liés à la défense de la Russie contre ceux qui ont pris l’Ukraine en otage et tentent de l’utiliser contre notre pays et notre peuple.

Je le répète : nous agissons pour nous défendre contre les menaces créées pour nous et contre un péril pire que ce qui se passe actuellement. Je vous demande, aussi difficile que cela puisse être, de le comprendre et de collaborer avec nous pour tourner au plus vite cette page tragique et aller de l’avant ensemble, sans permettre à quiconque d’interférer dans nos affaires et nos relations, mais en les développant de manière indépendante, afin de créer les conditions favorables pour surmonter tous ces problèmes et nous renforcer de l’intérieur comme un tout, malgré l’existence de frontières étatiques. Je crois en cela, en notre avenir commun.

Je voudrais également m’adresser au personnel militaire des forces armées ukrainiennes.



Camarades officiers,

Vos pères, grands-pères et arrière-grands-pères n’ont pas combattu les occupants nazis et n’ont pas défendu notre Patrie commune pour permettre aux néo-nazis d’aujourd’hui de prendre le pouvoir en Ukraine. Vous avez prêté le serment d’allégeance au peuple ukrainien et non à la junte, l’adversaire du peuple qui pille l’Ukraine et humilie le peuple ukrainien.

Je vous exhorte à refuser d’exécuter leurs ordres criminels. Je vous exhorte à déposer immédiatement les armes et à rentrer chez vous. Je vais vous expliquer ce que cela signifie : les militaires de l’armée ukrainienne qui font cela pourront quitter librement la zone des hostilités et retourner dans leurs familles.

Je tiens à souligner à nouveau que toute la responsabilité d’un éventuel bain de sang incombera pleinement et entièrement au régime ukrainien au pouvoir.

Je voudrais maintenant dire quelque chose de très important à l’intention de ceux qui pourraient être tentés de s’immiscer dans ces développements de l’extérieur. Peu importe qui tente de se mettre en travers de notre chemin ou d’autant plus de créer des menaces pour notre pays et notre peuple, ils doivent savoir que la Russie répondra immédiatement, et les conséquences seront telles que vous n’en avez jamais vues dans toute votre histoire. Quelle que soit la façon dont les événements se déroulent, nous sommes prêts. Toutes les décisions nécessaires à cet égard ont été prises. J’espère que mes paroles seront entendues.



Citoyens de Russie,

La culture et les valeurs, l’expérience et les traditions de nos ancêtres ont toujours constitué une base solide pour le bien-être et l’existence même d’États et de nations entiers, pour leur succès et leur viabilité. Bien entendu, cela dépend directement de la capacité à s’adapter rapidement aux changements constants, à maintenir la cohésion sociale et à être prêt à consolider et à convoquer toutes les forces disponibles afin d’aller de l’avant.

Nous avons toujours besoin d’être forts, mais cette force peut prendre différentes formes. L’”empire du mensonge”, que j’ai mentionné au début de mon discours, procède dans sa politique essentiellement par la force brute, directe. C’est à ce moment-là que s’applique notre dicton “tout en muscles et pas de cervelle”.

Nous savons tous qu’avoir la justice et la vérité de notre côté est ce qui nous rend vraiment forts. Si tel est le cas, il serait difficile de ne pas être d’accord avec le fait que c’est notre force et notre volonté de combattre qui sont le fondement de l’indépendance et de la souveraineté et qui fournissent les bases nécessaires pour construire un avenir fiable pour votre foyer, votre famille et votre patrie.



Chers compatriotes,

Je suis certain que les soldats et les officiers dévoués des forces armées russes accompliront leur devoir avec professionnalisme et courage. Je ne doute pas que les institutions gouvernementales à tous les niveaux et les spécialistes travailleront efficacement pour garantir la stabilité de notre économie, de notre système financier et de notre bien-être social, et il en va de même pour les dirigeants d’entreprise et l’ensemble du monde des affaires. Je souhaite que tous les partis parlementaires et la société civile adoptent une position consolidée et patriotique.

En fin de compte, l’avenir de la Russie est entre les mains de son peuple multiethnique, comme cela a toujours été le cas dans notre histoire. Cela signifie que les décisions que j’ai prises seront exécutées, que nous atteindrons les objectifs que nous nous sommes fixés et que nous garantirons de manière fiable la sécurité de notre Patrie.

Je crois en votre soutien et en la force invincible ancrée dans l’amour de notre Patrie.

Extrait du discours de Vladimir Poutine

