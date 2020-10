Sante: Comment se débarrasser d’un mal de tête sans antalgique en 5 minutes?

Lorsque vous avez un mal de tête et que vous refusez de prendre un antalgique parce que vous connaissez leurs dangers, la situation semble désespérée. Mais ce n’est pas le cas. Il existe une manière scientifique de se débarrasser d’un mal de tête appelée acupression.

Aujourd’hui nous allons vous parler de cette technique qui supprime les maux de tête efficacement et rapidement.

L’acupression est une sorte de massage dont l’efficacité est confirmée par de nombreuses études scientifiques. Par sa nature, c’est une forme d’acupuncture et de réflexothérapie, mais elle ne nécessite pas de connaissances médicales spéciales.

Comment masser les points d’acupression

Tout d’abord, mettez-vous dans une position confortable et détendez-vous. Le massage ne prend pas beaucoup de temps: de 30 secondes à 1 minute en moyenne.

Massez un point avec des pressions légères ou des mouvements circulaires. Habituellement, le mal de tête disparaît pendant le massage ou 5-10 minutes après.

Il y a 6 points principaux pour se débarrasser d’un mal de tête

Le point du troisième œil, ou Yintang, se trouve entre les sourcils, là où l’arête du nez va vers le front. Ce point permet aussi de se débarrasser de la fatigue des yeux.

Les points symétriques se trouvent à la base de la pointe intérieure des sourcils. Le massage de cette zone peut aussi soigner le nez qui coule et améliorer l’acuité visuelle. Massez pendant 1 minute en faisant des pressions ou des mouvements circulaires.

Ces points se situent de chaque côté des fosses nasales et sur la même ligne que les yeux. Pour les trouver, repérez la cavité de la partie inférieure de la pommette. Masser ces points aide à ouvrir les sinus, réduit le mal de tête et des dents et atténue le stress.

Ces points se trouvent sur la partie arrière de la tête, entre l’oreille et la base de la colonne vertébrale. Le massage de ces points permet de déboucher le nez, de soigner le mal aux yeux et aux oreilles, ainsi que les maux de tête.

Ces points sont localisés de chaque côté de la tête à 2-3 cm de la base du cuir chevelu au niveau des tempes. Ici l’on sent un petit creux. Masser cette zone permet de réduire les douleurs aux tempes et la fatigue des yeux.

Ces points symétriques sont au dos de la main entre le pouce et l’index. Les masser diminue le mal de dos et des mâchoires, et la tension dans le corps.

Avec: sante-nutrition

