Schaerbeek: Il perd la vie suite à son interpellation par la police

Ibrahima B., jeune de 23 ans décédé samedi soir à la suite de son arrestation, est mort d’un arrêt cardiaque, selon les premiers éléments communiqués oralement à la famille, ont indiqué mercredi en fin de journée Me Alexis Deswaef, qui la représente avec Me Guerric Goubau, à l’issue de la manifestation pour dénoncer le rôle de la police. Les rapports de l’autopsie et des analyses toxicologiques n’ont pas encore été communiqués.

« On a dit à la famille que l’autopsie avait révélé une anomalie cardiaque et qu’il avait fait une crise cardiaque, mais on a aussi appris qu’il y aurait écrit dans le rapport d’autopsie que l’anomalie cardiaque ne peut pas expliquer à elle seule la cause de la mort », détaille Me Deswaef. « On devra encore questionner le légiste. Il a couru pour échapper au contrôle, mais c’était un joueur de foot de bon niveau ».

Pas de drogue

Des médias ont relayé une allégation selon laquelle Ibrahima B. aurait ingéré de la drogue, ce qui expliquerait son malaise. D’après les premiers éléments communiqués à la famille, les examens toxicologiques n’auraient pas révélé la présence de drogue et l’autopsie n’aurait pas non plus permis de trouver des traces dans l’estomac d’une ingestion récente de stupéfiants.

Me Deswaef précise que les images de vidéosurveillance ne montrent pas de violence, d’après les premiers éléments en sa possession. Le jeune homme s’est senti mal dans la salle de fouille, s’est assis et s’est évanoui. Me Deswaef accuse par contre ici des policiers de l’avoir laissé au sol de 5 à 7 minutes, toujours selon les premiers éléments transmis.

Des débordements condamnés

Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open Vld), a condamné hier dans la soirée les débordements qui ont eu lieu mercredi à Schaerbeek, après la manifestation relative au décès du jeune Ibrahima B. lors de son interpellation par la police samedi.

« Nous ne pouvons en aucun cas accepter ce qui s’est passé aujourd’hui à Schaerbeek. Des enquêtes sont en cours. Plus de 100 personnes ont été arrêtées. Les émeutiers ne s’en tireront pas impunément », a commenté dans la soirée le ministre sur Twitter alors que la police a procédé à plus d’une centaine d’arrestations.

112 arrestations administratives

La manifestation qui a rassemblé 500 personnes visait à dénoncer le décès d’Ibrahima B. La police a procédé à 112 arrestations administratives, dont 30 visées des mineurs, et quatre arrestations judiciaires après le rassemblement. Un manifestant a été pris en charge par les ambulanciers et quatre policiers ont été blessés.

