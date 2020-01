TOP 10: Les villes les plus peuplées du monde

Les centres urbains ont proliféré à travers le monde alors que de grandes populations s’installent dans les villes pour profiter de meilleures opportunités économiques, d’infrastructures modernes et d’autres commodités.

Les villes asiatiques ont enregistré une croissance particulièrement remarquable, et la plupart des plus grandes villes sont actuellement situées sur ce continent. C’est le cas de Shanghai, Pékin, Dhaka, Tokyo, Delhi, Mumbai, Karachi et Guangzhou.

Nous allons vous présenter les 10 villes les plus peuplées du monde en 2020.

#10 – Osaka – 19,3 millions d’habitants

Osaka est la deuxième ville la plus peuplée du Japon. Grâce à sa position au bord de l’océan, ses charmantes boutiques et sa scène culturelle riche, Osaka est une destination de choix pour les voyageurs nationaux et internationaux.

Les autres attractions touristiques à proximité incluent « Universal Studios Japan ». Autrefois un centre économique majeur, le rôle d’Osaka est aujourd’hui devenu davantage celui d’un centre financier.

Même si cette ville japonaise est encore densément peuplée en 2020, elle a également connu récemment un faible taux de natalité qui devrait entraîner un déclin de sa population dans les années à venir

#9 – Dhaka – 19,6 millions d’habitants

La ville, maintenant connue sous le nom de Dhaka, a été un centre commercial de premier plan depuis le 17ème siècle. Elle a aussi été la capitale de plusieurs empires et pays avant de devenir celle du Bangladesh nouvellement indépendant en 1971.

Avec une population de 19,6 millions d’habitants, c’est la plus grande ville du Bangladesh et l’une des principales villes d’Asie du Sud. La population de la ville a considérablement augmenté au cours des dernières décennies, devenant une mégapole au 21ème siècle. C’est le principal centre financier, politique et culturel de la région.

#8 – Pékin – 19,8 millions d’habitants

Pékin est la capitale de la Chine et se trouve dans la plaine de Chine du Nord, dans la région centre-nord du pays. La ville, également appelée Beijing, a une histoire mouvementée. En effet, c’est l’une des quatre grandes capitales antiques de la Chine à avoir vécu l’occupation étrangère ainsi que la guerre civile au 20ème siècle.

Pékin s’est imposé comme un pôle industriel au lendemain de la révolution communiste de 1949. L’automobile, le textile, la pétrochimie, les équipements aérospatiaux et les semi-conducteurs font partie des produits fabriqués par le secteur industriel de la ville.

Pékin abrite environ 20 millions d’habitants, ce qui en fait l’une des villes les plus peuplées du monde. Pas vraiment étonnant pour la capitale d’un pays qui compte plus de 1,4 milliards d’habitants. En tant que centre culturel, Pékin possède sept sites du patrimoine mondial classés par l’UNESCO.

#7 – Mumbai – 20 millions d’habitants

Mumbai se trouve sur la côte ouest du sous-continent indien et compte environ 20 millions d’habitants. Cette mégalopole s’est développée autour d’un fort établi par les Britanniques au 17ème siècle. Son port naturel a facilité sa croissance et au 18ème siècle, Mumbai abritait un pôle manufacturier florissant.

La plus grande population de milliardaires et de millionnaires à travers l’Inde réside à Mumbai. La ville abrite des institutions financières importantes telles que la Bourse de Bombay et la « Reserve Bank of India ». En tant que centre d’art, Mumbai abrite l’industrie de Bollywood ainsi que l’industrie du cinéma marathi.

#6 – Le Caire – 20,1 millions d’habitants

Le Caire est la capitale et la plus grande ville d’Égypte, ainsi que la zone urbaine la plus peuplée d’Afrique et du monde arabe. La ville est située sur le légendaire fleuve du Nil et offre un climat désertique très chaud.

Le Caire est également à proximité de l’une des plus anciennes merveilles du monde, et l’une des plus précieuses: les grandes pyramides de Gizeh. Il existe un fort potentiel touristique au Caire qui n’a pas encore pu être exploité pleinement en raison du surpeuplement et d’autres problèmes urbains.

#5 – Mexico – 21,6 millions d’habitants

Mexico est la plus grande ville d’Amérique du Nord et la cinquième plus grande ville du monde selon les Nations Unies. Centre financier pour l’Amérique latine, c’est aussi un centre culturel qui célèbre le moderne et l’ancien, et une ville qui a été construite au sommet de la capitale de l’empire aztèque, Tenochtitlán.

Une ville d’extrêmes, Mexico est connue pour son architecture colorée et unique, ses belles églises et ses places, sa vie culturelle dynamique et, malheureusement, ses niveaux de pollution. Cela s’explique notamment par le fait que la ville est entourée de montagnes qui emprisonnent l’air à l’intérieur.

#4 – Sao Paulo – 21,7 millions d’habitants

Sao Paulo est la plus grande ville du Brésil. C’est une ville massive et tentaculaire pleine de grattes-ciel, avec plus de 21 millions de personnes vivant dans sa zone urbaine. Ses habitants, connus sous le nom de « paulistanos », bénéficient de milliers de restaurants à travers la ville ainsi que d’une vie artistique florissante.

On donne aussi à Sao Paulo le nom alternatif affectueux de « Sampa ». Avec presque 22 millions d’habitants, c’est la plus grande ville de l’hémisphère sud et l’une des plus peuplées au monde. La grande mégalopole brésilienne abrite un incroyable éventail d’institutions liées à la finance et la culture.

#3 – Shanghai – 25,6 millions d’habitants

Shanghai compte 25,6 millions d’habitants, ce qui en fait la ville la plus peuplée de Chine et la troisième plus grande d’Asie et du monde. Shanghai se situe stratégiquement dans le delta du fleuve Yangtsé et le port de la ville est classé comme le plus achalandé au monde, ayant traité 37 millions d’EVP en 2016.

La ville de Qinglong, fondée en 746, a précédé Shanghai et s’est développée en tant que port de commerce en Chine impériale. Le potentiel économique de Shanghai en a fait un centre de conflit au 19ème siècle, les Britanniques et les Français se battant pour contrôler la ville.

Les Japonais ont également envahi Shanghai pendant la 2ème guerre mondiale. La mégalopole est une plaque tournante économique et commerciale dans la Chine moderne et a enregistré une croissance à deux chiffres depuis 1992, à l’exception de la récession mondiale de 2008 et 2009.

Les trois principaux secteurs de services de Shanghai sont l’immobilier, les services financiers, et la vente au détail. La manufacture représente environ 40% de la production totale de la ville. Shanghai abrite de nombreuses zones industrielles telles que la zone de développement économique et technologique de « Shanghai Hongqiao ».

La grand ville chinoise attire aussi des populations d’immigrants locaux ainsi que des colons étrangers du Japon, des États-Unis et de la Corée.

#2 – Delhi – 28,5 millions d’habitants

Delhi est la plus grande ville de l’Inde par sa population, avec 28,5 millions d’habitants. C’est une ville animée et dynamique qui est toujours en mouvement. De manière un peu confuse, la ville de Delhi englobe New Delhi, la capitale de l’Inde. Selon les Nations Unies, Delhi est la deuxième plus grande zone urbaine du monde.

C’est aussi une ville d’extrêmes: Delhi est l’une des villes les plus riches et polluées de l’Inde. La croissance de cette mégalopole ne donne aucun signe de ralentissement, et on estime que la population dépassera la barre des 36 millions d’habitants d’ici 2030.

#1 – Tokyo – 37,5 millions d’habitants

Tokyo se trouve sur la côte orientale de Honshu, la plus grande des quatre îles qui composent le Japon. La ville est la capitale japonaise et l’une des quarante-sept préfectures du Japon. Elle s’appelait initialement « Edo », mais a été rebaptisée en 1868 lorsque la famille impériale japonaise y a déménagé de Kyoto.

La capitale abrite 51 entreprises du classement « Fortune Global 500 » et se classe au 4ème rang du « Global Cities Index ». Les habitants de la ville sont presque tous japonais avec tout de même des communautés de chinois et de coréens.

Tokyo abrite le siège de grandes sociétés et institutions financières, tandis que le secteur manufacturier est principalement concentré à Yokohama, Chiba et Kawasaki.

Abidjantv.net

Comments

comments