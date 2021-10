Top 20 : Les villes les plus sûres du monde en 2021

Economist Intelligence Unit a dévoilé le classement des villes les plus sûres du monde en 2021.

En deux ans, elle s’est hissée de la huitième à la première place. Copenhague a été élue «ville la plus sûre du monde» en 2021 par l’Economist Intelligence Unit, a relayé la chaîne de télé américaine CNN. L’organisme a dressé le classement des 60 villes les plus sécurisées au monde selon plusieurs critères : la sécurité personnelle, numérique, sanitaire, et environnementale ainsi que les infrastructures.

1er: Copenhague, Danemark

2e: Toronto, Canada

3e: Singapour

4e: Sydney, Australie

5e: Tokyo, Japon

6e: Amsterdam, Pays-Bas

7e: Wellington, Nouvelle-Zélande

8e: Hong Kong

9e: Melbourne, Australie

10e: Stockholm, Suède

11e: Barcelone, Espagne

11e: New York, Etats-Unis

13e: Francfort, Allemagne

14e: Washington, Etats-Unis

15e: Londres, Angleterre

16e: San Francisco, Etats-Unis

17e: Osaka, Japon

18e: Los Angeles, Etats-Unis

19e: Zurich, Suisse

20e: Chicago, Etats-Unis

