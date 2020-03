Troublante révélation sur le Covid-19 : “un moyen de contrôle par lequel ils veulent réduire la population”

REVELATION SUR LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS (Message du Dr Rodney Howard-Browne sur le coronavirus) * …A ne pas négliger svp

J’ai parlé de ce qui arrive, plus de dix ans. Les gens de notre église sont prêts pour cela. Par conséquent, rien de ce qui se passe actuellement n’est une surprise pour moi. Chaque dieu de l’Amérique est tombé – le sport est tombé, Hollywood est tombé, les émissions de télévision ont été annulées. Même le dieu de certaines méga églises (mega churches) est tombé, ces églises sont vides aujourd’hui. Je préviens depuis des années que les églises disparaîtront en une nuit.

Je tiens dans mes mains le document de l’organisation Rockefeller, qui a été publié en 2010. Voici le script que nous avons rencontré aujourd’hui. Ce qui se passe maintenant n’est pas un accident; tout était prévu. Bill Gates a parlé de la pandémie il y a quatre ans. Le document s’intitule «Scénario pour la technologie future et le développement international», 53 pages. Il est dit ici que le résultat de ce scénario sera:

«20% de la population mondiale sera infectée. La mobilité des personnes sera bloquée, les aéroports seront fermés. Les événements sportifs seront annulés, les magasins fermés, les théâtres fermés, les églises stupéfaites. Une pandémie entraînera des pénuries, notamment de désinfectants et de papier hygiénique. Si les gens refusent le vaccin, ils ne seront pas autorisés à voyager. Les assemblées politiques seront illégales, les manifestations publiques seront interdites. La loi martiale sera introduite et le nouveau système de contrôle mondial entrera en vigueur. Les gens du monde entier seront disposés à partager leurs droits de sécurité. “

Le plan était d’utiliser une pandémie pour contrôler la planète. Pas seulement un virus suffit pour cela; la peur suffit pour cela. Cette semaine, j’ai parlé avec différentes personnes d’une trentaine de pays, avec des pasteurs de milliers d’églises, et aucune d’entre elles ne connaît une seule personne infectée par le coronavirus. Je ne dis pas qu’il n’existe pas, je dis qu’il est une arme pour contrôler les gens qui ont peur. Les médias font partie de l’ensemble du processus car ils sont conçus pour inculquer la peur 24/7 aux gens.

Le coronavirus est présent en Amérique depuis l’année dernière. J’ai vu une demande du Center for Disease Control concernant l’embauche de personnes dans des installations médicales mises en quarantaine dans 19 grandes villes américaines. La demande a été faite en novembre 2019. Ce sont toutes des fraudes et un moyen de contrôle par lequel ils veulent réduire la population.

Ce qui est écrit dans le livre de l’Apocalypse est imprimé. Les mondialistes nous conduisent à un gouvernement unique, à un système monétaire unique et à l’avènement de l’antéchrist. Et je crois que Dieu a suscité Trump pour le suspendre.

Il existe trois scénarios possibles.

Le premier est le début des derniers jours selon le livre de l’Apocalypse. Mais je suis porté à croire que c’est un excellent test.

Deuxièmement, l’Organisation mondiale de la santé tentera de promouvoir le plan mondialiste et d’obliger tout le monde à fabriquer un faux vaccin. Le vaccin est déjà là. Et ils tueront beaucoup de gens avec leur vaccin (tout comme les gens meurent d’un vaccin contre la grippe), car l’objectif du vaccin est de réduire la population mondiale.

Et le troisième scénario, auquel je suis enclin, est que Dieu renversera tout cela sur la tête des mondialistes, en utilisant le président Trump, et le fermera tout au long du mois prochain. Et tout ce qu’ils avaient prévu deviendra nul. C’est pour cela que nous prierons – que Dieu chasse les roues des chars du pharaon. Dans une semaine ou deux, je saurai si le troisième scénario est exact et je vous le ferai savoir.

Pour le moment, je déconseille aux gens de se rendre dans d’autres pays, car des changements pourraient survenir dans les deux prochaines semaines. J’encourage tout le monde à s’approvisionner en eau et en nourriture jusqu’à fin avril. Et je vais stocker de la nourriture pour notre église, car je dois prendre soin de l’église. Je veux que vous sachiez que l’église est pour vous, et ici vous pouvez vous sentir protégé. Je ne sais pas à quel point les deux ou trois prochaines semaines seront folles, mais vous ne devenez pas fou. Restez forts dans le Seigneur, en vous souvenant qu’il ne vous quittera jamais. Il y a de la paix dans mon cœur. Au cœur de mon assistant Eric est la paix.

C’est le moment où nous verrons des villes et des nations choquées par la gloire de Dieu. C’est le moment de la récolte. Ce n’est pas un temps de religion et de jouer dans une église chaleureuse, c’est un temps de radicaux – comme Elisée, Elie, Paul … Et c’est aussi le moment où vous enlevez la richesse de ce monde. C’est le moment du transfert de la richesse entre les mains des enfants de Dieu.

J’interdis toute peur dans ta vie! Arrête d’écouter les médias mensongers! Vous pouvez choisir d’écouter les médias et de courir dans la peur, comme des poules qui ont la tête coupée, ou de tenir la parole de Dieu, qui gardera son peuple en ce moment. Quand les médecins disent qu’ils ne peuvent rien faire, quand les banquiers disent qu’ils ne peuvent rien faire, quand les chefs d’administration disent qu’ils ne peuvent rien faire, Dieu vient au milieu de l’impossible!

Rodney et Adonica Howard-Browne

