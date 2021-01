Tunisie/ Covid-19: la population se confronte à la police pendant plusieurs jours

Pour la quatrième nuit consécutive, la Tunisie a été le théâtre d’affrontements de rue, entre la police anti-émeute et des jeunes dans des quartiers majoritairement ouvriers, rapporte l’AFP.

Selon les médias tunisiens, le nombre des manifestants ne finit pas de grossir au fil des nuits d’affrontements avec les forces de l’ordre. Les tunisiens descendent dans les rues pour manifester contre la crise économique qui secoue le pays depuis plusieurs années. Une crise qui a été aggravée par l’impact de la pandémie de Covid-19 sur ce pays d’Afrique du Nord, dépendant du tourisme, ce qui a aggravé la pauvreté et fait grimper l’inflation et le chômage dans le pays. Les tunisiens, principalement les jeunes, dénoncent l’inaction de leurs dirigeants face à leurs conditions.

Selon l’AFP, environ 600 personnes avaient été arrêtées lundi en raison des troubles au cours desquels des adolescents avaient lancé des pierres et des cocktails molotov sur la police qui leur avait lancé des gaz lacrymogène. Depuis le printemps arabe, les tunisiens espéraient de meilleures conditions de vie et la liberté d’expression. Bien des années plus tard, même si ces derniers arrivent à s’exprimer plus ou moins librement, les conditions de vie, elles, n’ont pas changé. Les autorités n’arrivent pas à s’entendre pour gouverner et améliorer la situation du pays.

