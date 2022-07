Turquie: réunion entre Russes et Ukrainiens en présence de représentants de l’ONU 

Russes et Ukrainiens « à deux doigts d’un accord sur les céréales ». Une réunion entre Russes et Ukrainiens, en présence de représentants de l’ONU, a lieu mercredi en Turquie sur la difficile question des exportations des céréales via la mer Noire, sur fond d’aide financière accrue des Occidentaux à Kiev.

« Des délégations militaires des ministères turc, russe et ukrainien de la Défense, ainsi qu’une délégation des Nations unies, s’entretiendront demain à Istanbul sur la livraison en toute sécurité vers les marchés internationaux des céréales en attente dans les ports ukrainiens », a déclaré mardi le ministre turc de la Défense Hulusi Akar.

La Russie a confirmé cette rencontre, tout en soulignant qu’elle voulait notamment se garder « la possibilité de contrôler et de fouiller les navires pour éviter la contrebande d’armes ». L’Ukraine s’est de son côté dite « favorable au règlement de la question du déblocage des céréales ukrainiennes sous les auspices de l’ONU ». « Nous avons vu depuis quelques semaines que la Russie demandait conditions sur conditions à une telle réunion donc je reste prudente », a déclaré mardi soir la chef de la diplomatie française Catherine Colonna.

Sur le terrain des opérations militaires, l’armée ukrainienne a affirmé avoir bombardé dans la nuit de lundi à mardi les forces ennemies dans la région méridionale occupée de Kherson, tandis des missiles russes se sont abattus en nombre sur Mykolaïv, plus à l’ouest.

Dans le Donbass, les forces russes se concentreront probablement sur la prise de plusieurs petites villes au cours de la semaine à venir, notamment Siversk et Dolyna aux abords de Slovyansk et Kramatorsk. Les zones urbaines de Slovyansk et de Kramatorsk restent probablement les principaux objectifs de cette phase de l’opération.

