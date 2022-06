Ukraine : des lycéens de Tchernihiv célèbrent leur diplôme dans les décombres.

Pour certains lycéens ukrainiens, la remise des diplômes se fait au milieu des décombres, alors que les bombardements et les combats qui sévissent depuis février ont défiguré le pays. Pour marquer le coup, certains ont décidé de célébrer et marquer la fin de leur scolarité en organisant sciemment une séance de photos… parmi les débris. Les 5 et 6 juin 2022, des lycéens de Tchernihiv, au nord-est de l’Ukraine, ont fait à l’occasion de leur remise de diplômes une séance photo bien particulière avec le photographe Stanislav Senyk : leur écharpe de diplômés sur la poitrine, ils prennent la pause au milieu des bâtiments détruits et sur des véhicules blindés. Des photos qui contrastent avec la traditionnelle ambiance festive des célébrations de fin de scolarité.

Tchernihiv a été attaqué par la Russie après le début de l’invasion de l’Ukraine, le 24 février. Les troupes russes se sont finalement retirées de la région, le 31 mars, laissant la ville en ruine. Certaines attaques menées à Tchernihiv ont été qualifiées de “violations flagrantes du droit de la guerre”, tuant de nombreux civils et endommageant les infrastructures de la ville, selon l’ONG Human Rights watch

De nombreuses écoles figuraient parmi les cibles. L’une d’entre elles, l’école 21 de Tchernihiv, a été détruite le 3 mars par une bombe, alors qu’elle servait d’abri. Les responsables de la ville de Tchernihiv affirment que seuls 7 des 35 écoles de la vile ont été épargnées de la guerre

Résultat, la séance photo réalisée par ces lycéens de Tchernihiv avait ainsi pour toile de fond la ville en ruine : magasins, écoles, équipements militaires désaffectés…

