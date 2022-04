Ukraine: la Chine estime que l’Europe paye le prix fort d’une guerre qui profite aux Etats-Unis

La situation actuelle autour de la crise en Ukraine a démontré la « faillite des sanctions » et d’autres mesures restrictives, a déclaré jeudi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin lors d’un point de presse.

La Chine continue de mener sa politique de réserve en ce qui concerne la guerre en Ukraine mais lance des piques aux Etats-Unis en ce qui concerne leurs actions dans ce conflit. Selon le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, la guerre actuelle entre Moscou et Kiev met en lumière l’inefficacité des sanctions américaines et les profits que Washington tire de ce conflit au détriment de l’Europe.

Wang Wenbin explique que « d’une part, les États-Unis étendent les sanctions contre la Russie. Parallèlement, ils concluent des accords avec d’autres pays auxquels ils avaient imposé des sanctions auparavant. En fait, cela indique la faillite des sanctions ».

« En outre, les États-Unis exhortent pompeusement l’Europe à introduire un embargo sur le pétrole et le gaz russes, mais continuent en même temps d’acheter des ressources énergétiques russes sans aucune restriction », révèle le responsable chinois. « Les institutions financières américaines profitent d’une opportunité pour saisir les obligations dévaluées des entreprises russes, tandis que l’Europe doit payer le prix de l’instabilité dans la région et des ressources énergétiques plus coûteuses », a déclaré Wang.

La Chine vient ainsi, mettre en lumière le fait que cette guerre que les américains continuent d’alimenter en encourageant le président Ukrainien Volodymyr Zelensky à ne pas respecter les accords de Minsk et les propositions d’accord lors des derniers pourparlers, leur profite au détriment de l’Ukraine et des pays européens.

