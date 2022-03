Ukraine: la Russie annonce avoir pris Kherson

Septième jour de l’invasion russe en Ukraine. En visioconférence avec le Parlement européen, Volodymyr Zelensky a demandé à l’Union européenne de ne pas « laisser tomber » l’Ukraine, alors que le centre-ville de Kharkiv, deuxième ville du pays, a été bombardé par les Russes et que des troupes aéroportées russes ont débarqué. Plusieurs villes sont encerclées et la Russie a annoncé avoir pris le contrôle de la ville portuaire de Kherson.

► Plusieurs villes d’Ukraine ont été bombardées mardi 1er mars. Kiev, Kharkiv, Odessa, Kherson et Marioupol sont encerclées par les forces russes, d’après la présidence ukrainienne. La Russie affirme avoir pris le contrôle de la ville portuaire de Kherson et des troupes aéroportées ont débarqué à Kharkiv. Du côté de Kiev, la situation reste tendue et un convoi militaire de 60 km de long s’approche de la capitale. La ville de Volvonakha, dans le Donetsk, a également été lourdement bombardée.

► Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans un discours très applaudi par les eurodéputés réunis à Bruxelles en séance extraordinaire, a demandé aux Européens de « prouver qu’ils sont avec l’Ukraine ». « Nous nous battons pour notre survie […] mais nous nous battons aussi pour être des membres égaux en droit de l’Europe […] Donc, prouvez que vous êtes avec nous, prouvez-nous que vous ne nous abandonnez pas, et que vous êtes vraiment des Européens », a-t-il insisté.

► Plus de 660 000 réfugiés ont déjà fui les combats, selon les Nations unies, un million de personnes sont déplacées à l’intérieur du pays.

►Les Vingt-Sept se sont mis d’accord pour interdire la diffusion de Russia Today et Sputnik dans l’UE. La Banque mondiale prépare aussi une aide de trois milliards de dollars pour l’Ukraine.

8h44 : L’Espagne annonce l’envoi de « matériel militaire offensif » à la « résistance ukrainienne »

L’Espagne a décidé d’envoyer du « matériel militaire offensif » à la « résistance ukrainienne », a affirmé mercredi le chef du gouvernement de gauche espagnol, Pedro Sanchez, lors d’une intervention devant la Chambre des députés. « Comme je vois qu’il y a des groupes (politiques) qui remettent en question l’engagement du gouvernement » à participer à l’aide militaire à l’Ukraine, « je veux également vous annoncer que l’Espagne livrera du matériel militaire offensif à la résistance ukrainienne », a déclaré M. Sanchez.

8h11 : Au moins 2 personnes sont décédées dans les frappes sur la ville de Jitomir, à l’ouest de Kiev

8h06 : La carte des dernières avancées russes

