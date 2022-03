Ukraine: la Russie décrète un cessez-le-feu humanitaire

La Russie a déclaré que ses forces avaient cessé de tirer près de deux villes ukrainiennes le samedi 5 mars pour permettre un passage sûr aux civils fuyant les combats, mais poursuivait sa vaste offensive en Ukraine, où la capitale Kiev a été de nouveau attaquée, rapporte REUTERS.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses unités avaient ouvert des couloirs humanitaires près des villes de Marioupol et de Volnovakha qui étaient encerclées par ses troupes, a rapporté l’agence de presse russe RIA. À Marioupol, les citoyens seraient autorisés à partir pendant une fenêtre de cinq heures, a-t-il déclaré, citant des responsables de la ville.

Le gouvernement ukrainien a déclaré que le plan était d’évacuer environ 200 000 personnes de Marioupol et 15 000 de Volnovakha, et la Croix-Rouge est le garant du cessez-le-feu. Il n’y avait aucune confirmation immédiate que les tirs avaient cessé et il n’était pas clair si le cessez-le-feu serait étendu à d’autres régions, alors que l’opération russe en l’Ukraine entrait dans son 10e jour.

Le ministère russe de la Défense a déclaré qu’une large offensive se poursuivrait en Ukraine, a déclaré RIA. Les agences d’aide ont mis en garde contre une catastrophe humanitaire en cours alors que la nourriture, l’eau et les fournitures médicales manquent et que les réfugiés affluent vers l’ouest de l’Ukraine et les pays européens voisins.

