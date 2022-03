Ukraine-Russie: 5 issues possibles de la fin de la guerre en Ukraine

Dans le brouillard de la guerre, il peut être difficile de voir la voie à suivre. Les nouvelles du champ de bataille, les vacarmes diplomatiques, l’émotion des personnes endeuillées et déplacées, tout cela peut être accablant. Prenons donc un peu de recul et réfléchissons à la manière dont le conflit en Ukraine pourrait se dérouler. Quels sont certains des scénarios possibles que les politiciens et les planificateurs militaires examinent ? Peu de gens peuvent prédire l’avenir avec certitude, mais voici quelques résultats potentiels. La plupart sont sombres.



Dans ce scénario, la Russie intensifie ses opérations militaires. Les frappes aveugles d’artillerie et de roquettes se multiplient en Ukraine. L’armée de l’air russe, qui a joué un rôle discret jusqu’à présent, lance des frappes aériennes dévastatrices. Des cyberattaques massives sont lancées en Ukraine, visant les infrastructures nationales clés. L’approvisionnement en énergie et les réseaux de communication sont coupés. Des milliers de civils meurent. Malgré une résistance courageuse, Kiev tombe en quelques jours. Le gouvernement est remplacé par un régime fantoche pro-Moscou. Le président Zelensky est assassiné ou fuit, vers l’ouest de l’Ukraine ou même à l’étranger, pour mettre en place un gouvernement en exil. Le président Poutine déclare la victoire et retire certaines forces, en en laissant suffisamment pour maintenir un certain contrôle. Des milliers de réfugiés continuent de fuir vers l’ouest. L’Ukraine rejoint la Biélorussie en tant qu’État client de Moscou.

Cette issue n’est en aucun cas impossible mais dépendrait de l’évolution de plusieurs facteurs : Les forces russes sont plus performantes, un plus grand nombre de ces forces est déployé et l’extraordinaire combativité de l’Ukraine s’estompe. M. Poutine pourrait parvenir à un changement de régime à Kiev et à la fin de l’intégration occidentale de l’Ukraine. Mais tout gouvernement pro-russe serait illégitime et vulnérable aux insurrections. Une telle issue resterait instable et la perspective d’un nouveau conflit serait élevée.

Il est peut-être plus probable que le conflit se transforme en une guerre prolongée. Peut-être les forces russes s’enlisent-elles, entravées par un moral bas, une logistique médiocre et un leadership inepte. Peut-être les forces russes mettent-elles plus de temps à sécuriser des villes comme Kiev, dont les défenseurs se battent de rue en rue. Un long siège s’ensuit. Les combats font écho à la lutte longue et brutale menée par la Russie dans les années 1990 pour s’emparer de Grozny, la capitale de la Tchétchénie, et la détruire en grande partie.

Et même une fois que les forces russes auront atteint une certaine présence dans les villes d’Ukraine, peut-être auront-elles du mal à en maintenir le contrôle. Peut-être la Russie ne peut-elle pas fournir suffisamment de troupes pour couvrir un pays aussi vaste. Les forces défensives de l’Ukraine se transforment en une insurrection efficace, bien motivée et soutenue par les populations locales. L’Occident continue à fournir des armes et des munitions. Et puis, peut-être après de nombreuses années, avec peut-être de nouveaux dirigeants à Moscou, les forces russes finissent par quitter l’Ukraine, courbées et ensanglantées, tout comme leurs prédécesseurs ont quitté l’Afghanistan en 1989 après une décennie de lutte contre les insurgés islamistes.

Est-il possible que cette guerre déborde les frontières de l’Ukraine ? Le président Poutine pourrait chercher à reconquérir d’autres parties de l’ancien empire russe en envoyant des troupes dans des républiques ex-soviétiques comme la Moldavie et la Géorgie, qui ne font pas partie de l’OTAN. Il pourrait aussi y avoir une erreur de calcul et une escalade. M. Poutine pourrait déclarer que les livraisons d’armes occidentales aux forces ukrainiennes constituent un acte d’agression justifiant des représailles. Il pourrait menacer d’envoyer des troupes dans les États baltes – qui sont membres de l’OTAN – comme la Lituanie, pour établir un corridor terrestre avec l’enclave côtière russe de Kaliningrad

Une vue de la place à l’extérieur de l’hôtel de ville endommagé de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, le 1er mars 2022, détruit à la suite du bombardement des troupes russes.

Cela serait extrêmement dangereux et risquerait de provoquer une guerre avec l’OTAN. Selon l’article 5 de la charte de l’alliance militaire, une attaque contre un membre est une attaque contre tous. Mais M. Poutine pourrait prendre ce risque s’il estimait que c’était le seul moyen de sauver son leadership. S’il était, par exemple, confronté à une défaite en Ukraine, il pourrait être tenté de poursuivre l’escalade. Nous savons maintenant que le dirigeant russe est prêt à enfreindre des normes internationales établies de longue date. Cette même logique peut être appliquée à l’utilisation des armes nucléaires. Cette semaine, M. Poutine a placé ses forces nucléaires à un niveau d’alerte plus élevé. La plupart des analystes doutent que cela signifie que leur utilisation est probable ou imminente. Mais il s’agissait de rappeler que la doctrine russe autorise l’utilisation éventuelle d’armes nucléaires tactiques sur le champ de bataille.

“Les armes parlent maintenant, mais la voie du dialogue doit toujours rester ouverte”, a déclaré le secrétaire général des Nations unies, António Guterres. Il est certain que le dialogue se poursuit. Le président français Macron a parlé au téléphone avec le président Poutine. Des diplomates affirment que des contacts ont été établis avec Moscou. Et, étonnamment, des responsables russes et ukrainiens se sont rencontrés pour des discussions à la frontière avec la Biélorussie. Ils n’ont peut-être pas fait beaucoup de progrès. Mais, en acceptant ces discussions, Poutine semble au moins avoir accepté la possibilité d’un cessez-le-feu négocié.

La question clé est de savoir si l’Occident peut offrir ce que les diplomates appellent une “bretelle de sortie”, terme américain désignant une sortie d’une grande autoroute. Les diplomates estiment qu’il est important que le dirigeant russe sache ce qu’il faudrait pour que les sanctions occidentales soient levées, afin qu’un accord permettant de sauver la face soit au moins possible.

Considérez ce scénario. La guerre se passe mal pour la Russie. Les sanctions commencent à déstabiliser Moscou. L’opposition grandit à mesure que les sacs mortuaires reviennent au pays. M. Poutine se demande s’il n’a pas eu les yeux plus gros que le ventre. Il estime que la poursuite de la guerre pourrait constituer une plus grande menace pour son leadership que l’humiliation d’y mettre fin. La Chine intervient et fait pression sur Moscou pour qu’elle accepte un compromis, en l’avertissant qu’elle n’achètera pas de pétrole et de gaz russes si la situation ne s’apaise pas. M. Poutine commence alors à chercher une porte de sortie. Pendant ce temps, les autorités ukrainiennes voient la destruction continue de leur pays et concluent qu’un compromis politique pourrait être préférable à des pertes humaines aussi dévastatrices. Les diplomates s’engagent donc et un accord est conclu. L’Ukraine accepte la souveraineté russe sur la Crimée et certaines parties du Donbas. En retour, Poutine accepte l’indépendance de l’Ukraine et son droit à approfondir ses liens avec l’Europe. Cela peut sembler peu probable. Mais il est tout à fait plausible qu’un tel scénario puisse émerger des décombres d’un conflit sanglant.

Et qu’en est-il de Vladimir Poutine lui-même ? Lorsqu’il a lancé son invasion, il a déclaré : “Nous sommes prêts à tout résultat.”

Mais que se passerait-il si cette issue était la perte du pouvoir ? Cela peut sembler impensable. Pourtant, le monde a changé ces derniers jours et de telles choses sont désormais envisagées. Le professeur Sir Lawrence Freedman, professeur émérite d’études sur la guerre au Kings College de Londres, a écrit cette semaine : “Il est désormais aussi probable qu’il y ait un changement de régime à Moscou qu’à Kiev”.

Des policiers arrêtent un homme lors d’une manifestation contre l’invasion de l’Ukraine par la Russie, dans le centre de Moscou, le 2 mars 2022.

Pourquoi pourrait-il dire cela ? Eh bien, peut-être que M. Poutine poursuit une guerre désastreuse. Des milliers de soldats russes meurent. Les sanctions économiques se font sentir. M. Poutine perd le soutien populaire. Peut-être y a-t-il une menace de révolution populaire. Il utilise les forces de sécurité intérieures de la Russie pour réprimer cette opposition. Mais cela tourne au vinaigre et suffisamment de membres de l’élite militaire, politique et économique russe se retournent contre lui. L’Occident fait clairement savoir que si Poutine part et est remplacé par un dirigeant plus modéré, la Russie verra la levée de certaines sanctions et le rétablissement de relations diplomatiques normales. Il y a un coup d’État sanglant au palais et Poutine est éliminé. Encore une fois, cela peut sembler peu probable à l’heure actuelle. Mais elle n’est pas invraisemblable si les personnes qui ont bénéficié de M. Poutine ne croient plus qu’il puisse défendre leurs intérêts.

Ces scénarios ne s’excluent pas mutuellement – certains d’entre eux pourraient se combiner pour produire des résultats différents. Mais quelle que soit l’issue de ce conflit, le monde a changé. Il ne reviendra pas au statu quo ante. Les relations de la Russie avec le monde extérieur seront différentes. Les attitudes européennes en matière de sécurité seront transformées. Et l’ordre libéral international fondé sur des règles pourrait bien avoir redécouvert sa raison d’être.

