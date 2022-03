Ukraine: Zelensky « est responsable de ce qui se passe … on attend de lui des excuses », Eric Denécé

Alors que la guerre fait rage en Ukraine et que les occidentaux accusent la Russie d’être seule responsable de cela, un responsable français assure que le président ukrainien est responsable de ce qui se passe dans son pays.

Présenté comme un héros de guerre par la presse et certains dirigeants occidentaux, le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne fait pas l’unanimité en Europe. Eric Denécé, directeur du Centre Français de Recherche sur le Renseignement (Cf2R), se dit « extrêmement choqué par l’écho médiatique l’aura que l’on donne à Zelensky qui est un comédien… il joue son rôle pleinement, néanmoins, c’est lui qui est responsable de ce qui se passe ».

Le responsable français poursuit ses propos en soulignant le fait que Zelensky « a été élu avec les voix des russophones en 2019, il n’a pas appliqué les accords de Minsk pour lesquels il avait été élu ». « Ensuite il ne faut pas oublier qu’il a été mis en cause par les Pandora Papers, ce ne sont pas des racontars, il est accusé d’avoir dissimulé une grande partie de sa fortune (…) ; donc on a là quelqu’un qui est une forme de satire et qui fait une politique de communication très astucieuse mais qui commence à se retourner contre lui », indique Eric Denécé.

Ne s’arrêtant pas là, Denécé indique que « ces gens (le gouvernement ukrainien, Ndlr) qui ne représentent rien, ces gens qui n’ont cessé d’être manipulés volontairement par les américains, sont aujourd’hui, responsables de ce qui se passe dans leur pays et je fais une nette différence entre cette population ukrainienne, qui est victime de la guerre, et ce gouvernement qui a une énorme responsabilité ».

« Plutôt que de communiqué comme il le fait, on attend de lui qu’il présente des excuses pour avoir été à l’origine de ce conflit et finalement il contribue à l’extermination de sa population », a ajouté le français. Il va sans dire que l’attaque russe contre l’Ukraine a bel et bien été provoquée contrairement à ce qu’insinue Zelensky et donc que la Russie ne porte pas seule, la responsabilité de cette guerre.

