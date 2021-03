Un jeune homme qui travaillait dans l’armée toujours humilié juste parce qu’il croyait en Dieu

Un jour, le capitaine de l’armée voulait l’humilier devant ses semblables soldats, appelait le jeune homme et lui disait

Viens ici, prends ces clés et va faire avancer ma Jeep.

le garçon a répondu : patron je ne peux pas bouger puisque je ne sais pas conduire !

Son capitaine a dit en riant prie ton Dieu ! et nous montrer qu’il est vivant !

Le garçon a pris les clés de la jeep et a lavé la voiture du capitaine et conduit jusqu’au parking, et a garé le capitaine Jeep comme chauffeur expérimenté

Ce jeune homme est sorti de la jeep et a regardé tous ses camarades soldats pleurer.

Ils ont tous dit ensemble

Nous voulons servir votre Dieu !

Un étranger a été surpris, et a demandé ce qui se passait ?

Le capitaine pleure, il a ouvert son chapeau, jeep bonet et a montré à ce jeune homme que la voiture n’avait pas de moteur.

Puis ce jeune homme a dit

Voyez-vous ? C ‘ est le Dieu que je sers, le Dieu impossible, le Dieu qui donne la vie à ce qui n’est pas là.

Vous pouvez penser qu’il y a des choses qui ne peuvent toujours pas arriver, mais avec Dieu tout est possible.

À la personne qui lit ceci, je prie pour que le Seigneur fasse un miracle qui surprendra vos persécuteurs dans votre vie aujourd’hui au nom de Jésus, je prie.

Perle Lola

Comments

comments