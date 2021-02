Une femme Nigérienne accouche de sextuplés en Virginie

Le 11 mai, Ajibola Taiwo a donné naissance à des sextuplés en Virginie, après avoir tenté pendant 17 ans d’avoir des enfants. Nés à 7 mois, ils sont tous en bonne santé.

Depuis 2000, Adeboye et Ajibola Taiwo tentaient en vain de faire un enfant. Et puis, il y a neuf mois, cette femme originaire du Nigeria et vivant aux Etats-Unis est tombée enceinte. Mi-mai, la famille Taiwo s’est donc agrandie, en n’accueillant pas un, mais six nourrissons d’un coup, comme le relate la chaîne américaine CNN. Une naissance très rare: sur les 4 millions de naissances recensées en 2015 aux Etats-Unis, seules 24 concernaient des quintuplés ou plus.

Ajibola, dont on ignore l’âge, a, elle, donné naissance à trois garçons et trois filles, lors d’un accouchement qui s’est déroulé par césarienne et sans complication, à la maternité de Richmond, en Virginie.

Tous sont nés prématurément, à sept mois de grossesse. Leurs prénoms ont été révélés par le journal nigérian Naija Standard Newspaper: bienvenue donc à Oluwasetemina, Oluwajubeelo, Oluwashindara, Oluwafunmibi, Oluwasemiloore et MorayoninuOluwa.

“Pour la toute première fois nous allions être parents!”

En novembre, alors que cette femme originaire du Nigeria est enceinte de trois mois, son gynécologue lui annonce qu’elle attend des quadruplés, après avoir entendu selon lui quatre battements distincts lors d’une échographie.

Début 2017, lors d’un rendez-vous médical, une surprise attend le couple, qui a eu recours à une fécondation in vitro, ce ne sont pas quatre, mais six enfants que porte Ajibola Taiwo. “J’étais très excité, pour la toute première fois nous allions être parents!”, raconte le père de famille.

Porter et mettre au monde six enfants est loin d’être anodin et sans risque. Lorsque le couple a découvert cette grossesse multiple, les médecins ont constitué un groupe de 40 personnes, chargées tour à tour d’apprendre aux Taiwo des exercices de remise en forme et de réanimation, pour être fin prêts au moment de la naissance, déclenchée à sept mois de grossesse.

Des bébés pesant de 500 grammes à moins d’un kilo

“Lors d’une journée habituelle, nous accueillons une, voir deux naissances prématurées, avec le plus souvent du temps qui s’écoule entre les deux. Là, nous avons nous coordonner avec nos collègues de la maternité pour accueillir six bébés prématurés, nés simultanément”, la docteur Susan Lanni, sage femme à la maternité de Richmond.

Les six nourrissons sont nés en bonne santé, mais leur poids est très faible: 500 grammes pour le plus petit, moins d’un kilo pour le plus gros. “J’espère que le plus petit de mes enfants pourra dire en grandissant: ‘J’étais si petit et regarde moi maintenant!'”. La fratrie est toujours prise en charge à la maternité, dans une couveuse, tandis qu’Ajibola Taiwo a pu rentrer chez elle après deux semaines d’hospitalisation.

La mère de famille a indiqué vouloir qu’un jour ses enfants retournent à la maternité de Richmond, afin qu’ils “apprennent à prendre soin d’autrui avec les mêmes personnes qui se sont occupés de moi et de ma famille”.

cnews.fr

Comments

comments