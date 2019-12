Une jeune fille de 19 ans encourt la prison à vie pour avoir tué son violeur

Une jeune fille de 19 ans encourt la prison à vie pour avoir tué l’homme qu’elle accusait de l’avoir violée, selon Metro UK.

Chrystul Kizer, 19 ans, a été agressé sexuellement par Randy Volar qui s’en était également pris à une dizaine d’autres filles qu’il avait filmées sans leur consentement.

Ils s’étaient croisés en 2016, alors qu’elle n’avait que 16 ans. Il l’aurait violée, c’est pourquoi elle lui a tiré deux balles dans la tête le 5 juin 2018, à son domicile de Kenosha, dans le Wisconsin.

Elle a ensuite mis le feu à son corps et a fui la scène dans sa BMW. Kizer a reconnu ce qu’elle avait fait et il s’est avéré que Volar avait été arrêté quatre mois plus tôt pour des attouchements sur des enfants.

Ses avocats souhaitaient utiliser une loi de l’État qui permet aux victimes de la traite sexuelle d’être acquittées de certaines charges s’il peut être prouvé qu’elles l’ont fait à cause de la traite.

Cependant, un juge a décidé qu’il ne pouvait pas être utilisé dans cette affaire. Elle fait donc face à des accusations de meurtre au premier degré.

Kizer a expliqué au Washington Post qu’ils s’étaient rencontrés via un site Web de prostitution qui a ensuite été fermé pour traite des êtres humains.

Mais ses exigences devenaient de plus en plus extrêmes, c’est pourquoi elle a tenté de se distancier de lui parce que les choses devenaient sérieuses avec son petit ami Delane Nelson.

« Il avait commencé à me parler violemment », a-t-elle expliqué. « Je voulais arrêter de lui parler mais il disait qu’il allait me tuer. »

Après une dispute avec son petit ami, elle est ensuite allée chez Volar où ils ont pris une pizza et pris de la drogue tout en regardant des films. Mais « il a commencé à me toucher la jambe puis je lui ai dit que je ne voulais pas faire ça. J’ai essayé de me lever, de m’éloigner de lui mais j’avais trébuché, je suis tombé par terre et il est monté sur moi. Il essayait d’arracher le jeans que je portais. » Elle lui a alors tiré dessus et a fui la scène vers 5 heures du matin, tout en ne se rappelant plus avoir mis le feu.

Kizer attend maintenant son procès mais fera appel de la décision.

