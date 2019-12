Une mère et sa fille aux commandes d’un Boeing: la photo qui casse les stéréotypes et émeut la toile

Un passager d’un vol entre Los Angeles et Atlanta a immortalisé un moment de complicité entre les deux pilotes de l’avion : une mère et sa fille. La photo est devenue virale sur Twitter et a ému la toile.

Le 17 mars dernier, le docteur John R. Watret, recteur de l’université américaine spécialisée dans l’aéronautique Embry-Riddle, voyageait sur un vol de la compagnie Delta Airlines. Pendant le trajet, qui relie Los Angeles et Atlanta, il entend des enfants qui souhaitent visiter le poste de pilotage. Un membre de l’équipage accepte et assure aux enfants qu’ils vont être surpris.

Cela suscite la curiosité de John R. Watret, qui demande lui aussi à se rendre dans le cockpit. À sa plus grande surprise, il découvre aux commandes du Boeing 757, deux femmes : Wendy Rexon et Kelly Rexon, qui ne sont autres qu’une mère et sa fille. Il immortalise la scène et la partage sur Twitter en commentant : « Je viens de voler de LAX (Los Angeles) à ATL (Atlanta) avec Delta Airlines. À la tête de l’équipage, une mère et sa fille. Super voyage. Inspirant pour les jeunes femmes ».

Très vite, la photo devient virale sur les réseaux sociaux. Aimée 51 000 fois et retweetée 18 000 fois, elle a suscité l’admiration des internautes. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Une grande histoire d’amour lie l’aviation et la famille Rexon. La sœur de Kelly, Kate Rexon est aussi pilote, comme leur père Michael Rexon, qui vole pour American Airlines. Le père de Wendy, Bill Brown, pilotait quant à lui pour la compagnie Northwest Airlines.

Si cette photo a très vite fait le tour de la toile, ce n’est pas étonnant. La profession de pilote compte moins de 10 % de femmes. « Nos promotions comptent autour de 10 % de femmes », relevait le directeur adjoint de l’Ecole nationale de l’aviation civile (Enac) dans un entretien pour Le Monde en 2018.

Aux États-Unis, les femmes ne représentent que 7 % des pilotes, selon les dernières données de la Fédéral Aviation Administration, publiée par Women in Aviation International. En 2017, aux États-Unis, sur les 609 306 pilotes, 42 694 représentaient des femmes. Quoi qu’il en soit, cette photo relayée des milliers de fois, casse les stéréotypes du métier de pilote et pourrait bien encourager certaines femmes à se diriger dans cette voie.

