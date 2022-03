Une représentation russe en France attaquée, Moscou met en garde Paris

Les Russes vivant à l’étranger et les bureaux de représentation russes dans les pays étrangers ont connu une augmentation inquiétante de la discrimination, des crimes de haine et des actes de vandalisme ces derniers jours à cause de l’opération militaire en cours de Moscou en Ukraine, rapporte Sputnik.

Selon les informations rapportées par la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova, le bureau parisien de Rossotrudnichestvo, l’agence gouvernementale russe responsable de l’aide étrangère et des échanges culturels implantée en France, a été attaqué dimanche soir par des individus non identifiés.

Dans une vidéo de caméra de surveillance rendue public par la porte-parole de la diplomatie russe, on pouvait voir un assaillant inconnu jeter un cocktail Molotov sur la clôture du bâtiment diplomatique russe. Même si personne n’a été blessé, Zakharova a appelé les autorités françaises à prendre les dispositions pour protéger les intérêts russes dans le pays.

« Nous exigeons que les autorités françaises assurent une sécurité adéquate pour nos institutions officielles. Exactement les mêmes types d’attaques ont régulièrement fait face aux missions russes sur le territoire de l’Ukraine jusqu’en 2022, y compris le consulat général de Russie à Lvov en décembre 2021 », a écrit Zakharova. « Il ne faut pas prétendre que de telles actions extrémistes sont une sorte de ‘colère justifiée’ liée à l’opération spéciale russe [en Ukraine]. Au contraire », a-t-elle ajouté, sans donner plus de détails.

L’ambassade de Russie à Paris a envoyé lundi au ministère français des Affaires étrangères une note officielle de protestation concernant l’incident. Cet incident intervient alors que la Russie a été condamnée de toute part par les occidentaux pour avoir lancé une opération militaire sur le territoire ukrainien le 24 février dernier, pour selon le président Poutine, dénazifier l’Ukraine.

