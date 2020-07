USA-Chine: mais quel bras de fer?

La Chine a informé les États-Unis qu’elle révoquait le permis d’exploitation du consulat américain à Chengdu, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères.

Comme on pouvait s’y attendre, la Chine a appliqué le principe de réciprocité contre les Etats-Unis et a appelé Washington à fermer son consulat dans l’ouest du pays dans la province de Chengdu. Cette décision de Pékin intervient alors que les Etats-Unis avaient donné aux diplomates chinois en poste à Houston, 72 heures pour quitter le pays et fermer le consulat, pour des accusations d’espionnage. Dans une déclaration, le ministère chinois des affaires étrangères a indiqué que « la situation actuelle en Chine et aux États-Unis n’est pas quelque chose que la Chine voulait voir, et les États-Unis en sont pleinement responsables ».

Le ministère a aussi souligné que « la Chine exhorte à nouveau les États-Unis à révoquer une mauvaise décision et à créer les conditions pour que les relations bilatérales reviennent à la normale ». Washington dispose de cinq consulats sur le territoire chinois, à Guangzhou, Shanghai, Shenyang, Chengdu et Wuhan, ainsi qu’un consulat général à Hong Kong et Macao. La fermeture de la mission de Chengdu devrait aggraver les tensions entre la Chine et les États-Unis.

Avec Beninwebtv

