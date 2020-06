USA : David Dorn tué par des émeutiers à St. Louis au cours d’une manifestation

Un capitaine de police à la retraite a été tué mardi par des émeutiers à St. Louis au cours d’une manifestation. Son meurtre a apparemment été diffusé en direct sur Facebook. Rapporte le confrère parismatch.com

David Dorn, un capitaine de police à la retraite, a été sauvagement tué par balle mardi à St. Louis, dans le Missouri, au cours d’une manifestation qui a dégénéré. Il se trouvait devant la boutique d’un ami et voulait s’assurer qu’elle ne soit pas prise à partie ou pillée, lorsqu’il a été tué, rapporte le «St. Louis Dispatch». D’après plusieurs sources, le meurtre a été diffusé en direct sur l’application Facebook Live. Selon des internautes cités par le «New York Post», David Dorn aurait été laissé sans vie au sol, sans que personne ne vienne l’aider, préférant le filmer. «Ce dont je viens d’être témoin, sur plusieurs directs, me rend malade. L’homme a été tué par balle», a écrit un certain Marquaello Futrell, qui se décrit d’après le quotidien américain comme un ancien policier. Toujours selon la même source .

Depuis plusieurs jours, les Etats-Unis sont le théâtre de manifestations organisées afin de dénoncer les violences policières et le racisme. Elles font suite à la mort de George Floyd, tué lors de son arrestation par un policier blanc. Malgré les appels au calme de sa famille et de nombreux leaders dans les rassemblements, des scènes d’émeutes et de pillages ont eu lieu à travers le pays. «Il a été tué par des pilleurs. C’était le genre de frère qui aurait donné sa vie pour les sauver, s’il avait dû. La violence n’est pas une réponse, que vous soyez citoyen ou officier», a écrit la famille de David Dorn sur les réseaux sociaux. «David Dorn était un excellent capitaine, beaucoup des plus jeunes officiers s’inspiraient de lui», a ajouté le chef John Hayden. Pour le moment, personne n’a été arrêté pour le meurtre de l’homme de 77 ans. Une récompense de 10 000 dollars est offerte à quiconque permettra de retrouver le ou les suspects.

Sapel Moné

