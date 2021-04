USA: Donald Trump appelle ses partisans ”les républicains” à boycotter

L’ancien président américain Donald Trump continue de faire la une des journaux, quelques mois après son départ de la Maison Blanche. Ce dernier s’était en effet, illustré lors de la présidence américaine du 03 novembre 2020, où il avait contesté les résultats des élections, remportées par le démocrate Joe Biden. Hier samedi 03 avril 2021, il a estimé que les démocrates sont des mauvais acteurs en ce qui concerne le jeu politique.



« Ne revenez pas à leurs produits jusqu’à ce qu’ils cèdent »

Pour lui, ces derniers font connaître leur mécontentement concernant des lois, en boycottant des entreprises ou en attaquant les élections américaines. Face à cette situation, l’ex chef de l’État a appelé, dans un communiqué publié par Save America PAC, les républicains à riposter à cette façon d’agir des démocrates en boycottant à leur tour certaines entreprises dont Coca-Cola. « Il est enfin temps pour les républicains et les conservateurs de se battre nous avons plus de gens qu’eux et de loin ! Boycottez la Major League Baseball, Coca-Cola, Delta Airlines, JPMorgan Chase, ViacomCBS, Citigroup, Cisco, UPS et Merck. Ne revenez pas à leurs produits jusqu’à ce qu’ils cèdent. Nous pouvons jouer un meilleur jeu qu’eux » a-t-il déclaré.

Notons que cet appel intervient après le projet de loi SB 202 de la Géorgie. Celle-ci agit de manière limitative contre le droit de vote, permettant aux fonctionnaires de l’État de notamment disqualifier certains électeurs. Elle a été signée le jeudi 26 mars dernier par le gouverneur républicain de l’État de Géorgie, Brian Kemp.

