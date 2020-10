USA / Donald Trump en campagne électorale : «Je me sens si puissant. J’embrasserai tout le monde dans ce public»

Le président américain Donald Trump, a relancé sa campagne électorale lundi et s’est adressé à ses partisans dans l’État du champ de bataille de Floride près de trois semaines avant qu’il affronte le candidat démocrate Joe Biden, a appris AbidjanTV.Net.

«Je suis passé par là et maintenant ils disent que je suis immunisé», a déclaré Trump à une foule enthousiaste à Sanford, près d’Orlando, dont peu portaient des masques. «Je me sens si puissant. Je vais y entrer, j’embrasserai tout le monde dans ce public. J’embrasserai les gars et les belles femmes, je te donne juste un gros bisou », a déclaré Trump faisant allusion à son envie de se mêler à la foule de partisans.

L’équipe médicale de Trump a annoncé qu’il avait été testé négatif et n’était plus contagieux alors qu’il se rendait en Floride, le premier des quatre États du champ de bataille qu’il prévoyait de visiter au cours des quatre prochains jours. Sa revendication d’immunité n’est cependant pas prouvée. Trump a fait face à des critiques croissantes pour sa gestion du coronavirus, qui a tué 214000 personnes aux États-Unis et infecté près de huit millions.

Il a également été accusé d’avoir minimisé la menace de la pandémie et de ne pas avoir encouragé les partisans lors des événements de campagne et même le personnel de la Maison Blanche, à porter des masques de protection et à se conformer aux directives de distanciation sociale.

Sapel MONE

