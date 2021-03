USA: fusillade dans un supermarché du Colorado bilan dix morts dont un policier

Dix personnes, dont un policier, ont trouvé la mort dans une fusillade survenue lundi après-midi dans un supermarché de la ville américaine de Boulder, dans le Colorado, a annoncé la police.

Les identités des victimes n’ont pas été dévoilées hormis celle du policier abattu, Eric Talley, 51 ans, qui «a été le premier à arriver» au supermarché King Soopers, où des coups de feu avaient été signalés en début d’après-midi.

«Il a été mortellement touché par balle», a dit la cheffe de la police de Boulder, Maris Herold, saluant «l’action héroïque» de ce policier.

«Boulder a subi une horrible et terrible tuerie de masse aujourd’hui», a lancé de son côté le procureur du comté, Michael Dougherty.

Un suspect, blessé lors de l’intervention de la police, a été arrêté, a précisé le procureur. M. Dougherty a promis «justice» à toutes les victimes, «des gens qui vivaient leur vie, qui faisaient leurs courses, et dont les vies ont été tragiquement brisées par le tireur».

Des images diffusées en direct lors de la vaste opération de police autour du supermarché King Soopers ont montré une personne, un homme blanc seulement vêtu d’un short de sport, en train d’être escorté par des policiers hors du magasin. L’homme avait les mains menottées dans le dos et semblait blessé à la jambe, avec des traces de sang.

La police n’a pas identifié le suspect et n’a apporté aucune précision sur ses motivations ni sur ce qui l’avait amené dans le supermarché.

