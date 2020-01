USA: Hillary Clinton poursuivie en justice par une candidate démocrate

Pour « atteinte à sa réputation », Tulsi Gabbard, la candidate démocrate à la présidentielle a lancé mercredi une poursuite judiciaire contre Hillary Clinton pour l’avoir qualifiée l’année dernière de “favorite russe”.

Le commentaire de l’ancienne première Dame et Secrétaire d’Etat américain, Hillary Clinton a donné suite à un procès résumant des “diffamations” qui auraient endommagé la candidature présidentielle de Gabbard, une députée américaine d’Hawaï.

“Clinton a obtenu exactement ce qu’elle voulait en mentant à propos de Tulsi . Elle a nui à la réputation de son rival politique et personnel et à la campagne présidentielle en cours, et a lancé une campagne de chuchotement dommageable basée sur des contrevérités sans fondement, mais vicieuses”, selon les déclarations du procès déposé devant la cour fédérale de New York.

“Elle est la préférée des Russes, ils ont un tas de sites et de robots et d’autres moyens de la soutenir jusqu’à présent car elle est également un atout russe”, avait commenté Clinton sans nommer un tierce candidat. Cependant, le porte-parole de Clinton, Nick Merrill, a confirmé à Politico qu’elle faisait référence à Gabbard.

Gabbard a déclaré que Clinton avait refusé de présenter des excuses ou de retirer les commentaires, qu’il a décrits comme “dévastateurs pour la réputation d’un politicien américain”, et leur a fait savoir qu’ils étaient faux.

