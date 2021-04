USA: il assassine cinq personnes dont un couple et ses deux enfants

Philip Adams, un ancien joueur professionnel de football américain est soupçonné d’avoir abattu mercredi cinq personnes, dont deux enfants, avant de se suicider dans l’État américain de Caroline du Sud, a annoncé jeudi le shérif local à Associated Press. Le motif n’a toujours pas été déterminé.

Arrivée sur les lieux après un appel aux services de secours signalant “une vingtaine de coups de feu”, la police a découvert les cadavres de Robert Lesslie, un médecin réputé, ainsi que celui de son épouse et de leurs deux petits-enfants de 5 et 9 ans, mais aussi d’un autre homme, employé d’une entreprise de chaufferie qui travaillait à l’extérieur de leur maison. Un autre employé qui travaillait sur place a été conduit dans un état critique à l’hôpital.

L’ancien joueur des 49ers de San Francisco retraité depuis 2015, aurait tué les victimes par arme à feu en fin d’après-midi dans sa ville natale de Rock Hill, avant de retourner au domicile familial, situé en contrebas et sur la même route que la maison de la famille Lesslie, où il s’est suicidé peu après minuit. La police n’a pas mis longtemps pour retrouver sa trace car il aurait laissé de nombreuses preuves sur les lieux du drame.

Lauren Adams, sa sœur, a assuré aux médias américains que la santé mentale de son frère s’était dégradée il y a deux ans, avec un comportement de plus en plus “erratique”. “Rien de tout ça n’a de sens”, a déclaré le shérif du comté de York, Kevin Tolson, en conférence de presse.

