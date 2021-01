USA/ Joe Biden était le vice-président de Barack Obama

Joe Biden était le vice-président de Barack Obama lorsque ce dernier a fait assassiner Kadhafi et détruit la Lybie avec le malfaisant Nicolas Sarkozy qu’il a encore accompagné dans sa folie meurtrière en Côte d’Ivoire et son coup d’état militaro-électoral contre Laurent Gbagbo. Le club de Biden, c’est la sorcière Illary Clinton celle là même qui avait proposé au Président Laurent Gbagbo un poste de professeur aux USA en échange de sa démission au profit de Dramane. Il est aussi adoré par Macron le Français qui est aussi le parrain d’ADO le décapiteur et toute la presse Française.Donc quand toi qui est Gbagboiste, toi qui souhaite la chute de Ouattara, toi qui est panafricaniste et qui veut la libération de l’Afrique tu soutiens ce Biden dans son bras de fer contre Trump qui n’a créé aucun dommage en Afrique durant sa présidence là, est-ce que tu sais ce que tu fais même ? Où est le bon sens ici ? Ou bien on a qu’à te demander You Be You aussi.

Perle Lola

