USA/ Joe Biden, un président à la santé parfois fragile

Le Président américain vient de relancer les discussions sur sa capacité à pouvoir diriger les Etats-Unis. Le vendredi 19 mars, Biden a fait plusieurs chutes dans les escaliers de l’avion présidentiel Air Force One. Le président Biden est tombé alors qu’il montait les escaliers d’Air Force One vendredi matin à Joint Base Andrews.

Le président Biden a trébuché plusieurs fois, s’accrochant frénétiquement à la balustrade, mais est finalement tombé à genoux. Dans un effort ultime, il s’est relevé et a continué à grimper avant de saluer au sommet puis de disparaître dans l’avion. La séquence filmée a fait le tour du monde.

Biden a longtemps été confronté à des questions sur sa santé; il mélange régulièrement les noms et les titres. Jeudi 18 mars déjà, il avait qualifié la vice-président Kamala Harris de « président Harris ». La chute d’aujourd’hui est le couronnement d’une série d’incidents qui soulèvent des inquiétudes quant à la santé du président.

Joe Biden tombant sur les marches de Air Force One

Avant l’élection, le président Biden marchait dans une botte après s’être cassé le pied en jouant avec son chien Major. Biden est le plus ancien président de l’histoire des Etats-Unis. Comparativement, Ronald Reagan avait 77 ans lorsqu’il a quitté ses fonctions et il avait 69 ans lorsqu’il a été élu. Trump avait 70 ans lors de son élection et 74 ans lorsqu’il a quitté ses fonctions.

Afrikmag

Comments

comments