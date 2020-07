USA : Kayne West candidat aux élections présidentielles américaines

L’enjeu est de taille aux États-Unis, la première puissance économique Mondale. Il y a une forte affluence dans la course de la conquête du fauteuil présidentiel. Le rappeur Kayne West a annoncé sa candidature .

West a déclaré vouloir se porter candidat aux élections présidentielles américaines de novembre 2020, par un tweet posté samedi 4 juillet. Aucun fait ne vient confirmer cette déclaration pour l’instant.

Coutumier des effets d’annonce, le rappeur et homme d’affaire et milliardaire Kayne West avait déjà évoqué une possible candidature pour les élections de 2024, après le second mandat de Donald Trump si ce dernier est réélu en novembre prochain. La surprise vient de sa déclaration de vouloir se lancer dans la course électorale cette année encore. Selon USA TODAY , les experts sont incertains quant au sérieux de l’annonce de l’activiste politique, qui s’affirme chrétien. Rapporte une source fiable et proche du candidat.

«Nous devons maintenant réaliser les promesses de l’Amérique en nous confiant en Dieu, en unifiant notre vision et en construisant notre futur. Je me lance dans la course à la présidence des Etats-Unis», a déclaré Kayne West.

